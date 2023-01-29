µð¿Í°ÜÀÒ¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤¬¡ÖÆ¯¤¾ì½ê¡×¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡©¸µ³ÚÅ·¤ÎÅ´Ê¿»á¤¬¸«²ò¡Ö¤Þ¤º¶¯²½¤¹¤Ù¤¤ÏÂÇ·â¡×
(C)CoCoKARAnext
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¹ªÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£²£°£²£°¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿Å´Ê¿»á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÍîÁªÍýÍ³¡ÖÁí¹çÎÏ¡×¤Ã¤Æ²¿¡©²£ÉÍ¡¢¹âÅÄ¾¦¡¢ÌÄÌç¡Ä·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈá·à
¡¡¥ª¥³¥¨¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£²£³£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£±£¹¡¢£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£´ÂÇÅÀ¡¢£²£°ÅðÎÝ¡£¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£°£°¡¢£°ËÜÎÝÂÇ£°ÂÇÅÀ¡¢£±ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¶¯²½¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÇ·â¤È¼éÈ÷¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È°ì·³¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ°ú¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶î¤±°ú¤¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤é¤¦¡×
¡¡°ì·³ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥³¥¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂÇ·â¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£°ì·³¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬Ïª¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]