³èÆ°ºÆ³«¤Î£Ô£Ë£ÏÌÚËÜÉð¹¨¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ÉÔºß¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·É±ó¡×
¡¡Áí³Û£·²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿µð³ÛÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ô£Ë£Ï¡×ÌÚËÜÉð¹¨¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏÁêÊý¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤âÆ±ÀÊ¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°ºÆ³«¤âÀë¸À¤·¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÉüµ¢²ñ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤À¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ç¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Ö¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Æ£Ø¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇºòÇ¯£··î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡×¤òÂà½ê¤·¤¿ÌÚËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀõ¤¤ÃÎ¼±¤Ç¤â¤¦¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î²ñ¸«¡£¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Æ£Ø¥È¥ì¡¼¥À¡¼£Á»á¤ËÌó£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡¢µìÃÎ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È£Â»á¤ËÌó£µ²¯±ß¤òÍÂ¤±¡¢¤½¤Î¸åÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ï£²£°£°£°Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¡¢¼Ú¶â¤ÏºÇÂç£´²¯±ß¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ò´«Í¶¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈï³²³Û¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÎ¾»á¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¡¢£Æ£Ø¤ÎÂ»¼ºÊ¬¤ÏÊÖºÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÂ»¼ºÊ¬¤ÏÊÖºÑ·×²è¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤Î¼Ú¶â¤Ï¡¢»þ·×¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Î²Èºâ½èÊ¬¤Ê¤É¤Ç¡Ö£³Ê¬¤Î£±¤Û¤É¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡ÌÚËÜ¤ÏÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºòÇ¯£··î¡¢¾¾ÃÝ¤òÂà½ê¡£³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁêÊý¤ÎÌÚ²¼¤Ïà¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅê¤²¤Ä¤±ÁûÆ°á¤Ç£²£°£²£°Ç¯£³·î¡¢ÌÚËÜ¤è¤ê°ìÂÁá¤¯Âà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«½ªÈ×¤Ë¤ÏÌÚ²¼¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°ºÆ³«¤âÀë¸À¤·¤¿¡££²·î£µÆü¤ËÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³èÆ°ºÆ³«¸å¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£ÌÚ²¼¤Ï¤³¤ÎÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Å£Í£Á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¥º¥â¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚËÜ¤¬ÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÉÝ¤¯¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÚËÜ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤éÊª»ñÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×ÉÙß·¤¿¤±¤·¤«¤é¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤¤¤ÄÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦·Ý¿Í¤ÎÃç´Ö¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£º£¡¢É¬»à¤ÇÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡£²¡¦£µ¤ÎÉü³è¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤äµþÅÔ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È£Ø»á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö£Ø¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î£Í£Ã¶È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´ØÀ¾·÷¤Î¥Ï¥³¡Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ËÀºÄÌ¡££Ô£Ë£Ï¤È¤ÏÆ±¤¸´ØÀ¾¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ø»á¤ÏÂçºå¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ÌÚËÜ¤µ¤ó¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢£Ø»á¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤ªÁû¤¬¤»¥³¥ó¥Ó¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤Ç¤¤ë¤«¡£