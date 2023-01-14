Í¾¤Ã¤¿¡ÖÇ¯²ì¤Ï¤¬¤¡×¤Î°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤³èÍÑË¡¡ª¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¤¬¤¡×¤È¡ÖÀÚ¼ê¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ò´¹ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¡Ú²È·×ÀáÌó¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¥Ë¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜËÜ¤Á¤«¤³¤µ¤ó¤¬Í¾¤Ã¤¿Ç¯²ì¾õ¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¸ò´¹¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹‼
¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌÀÚ¼ê¡¦Í¹ÊØ¤Ï¤¬¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¡¦¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ÉõÅû
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¿¡¼ÉõÅû
¤Ë¤â¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢ÀÎ¤Î50±ß¤Ï¤¬¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸ò´¹¡£
ÀÚ¼ê3¼ïÎà¤È¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯1Ëç¤Ë´¹¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥¿¥¤¥×370±ß¡¢¥×¥é¥¹¥¿¥¤¥×520±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ï¥¬¥¤«¤é¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤È²È·×¤«¤é¿·¤¿¤Ë¤ª¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¢ö
¡»ý¤Á¹þ¤à¥Ï¥¬¥¤ÎËç¿ô¤È³ÛÌÌ¤´¤È¤ÎÎÁ¶â¹ç·×¤ò½¸·×¤¹¤ë
63±ß¥Ï¥¬¥✕¡»¡»Ëç¡á¡û¡û¡û±ß
¤Î¤è¤¦¤Ë¹ç·×Ëç¿ô¤È¶â³Û¤ò·×»»¤·¡¢¥á¥â½ñ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼ïÎà¤´¤È¤ËËç¿ô¤È¹ç·×¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È·×»»¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÀµÊý·Á¤ÎÉÕäµ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¸ò´¹¼ê¿ôÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¯
¸ò´¹¼ê¿ôÎÁ¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
5±ß✕¡»¡»Ëç¡á¡û¡û±ß
¸ò´¹¼ê¿ôÎÁ¤ò¡¤Î¹ç·×³Û¤«¤é°ú¤¤Þ¤¹¡£
£¸ò´¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¼ïÎà¤ÈËç¿ô¡¦¹ç·×³Û¤ò·×»»¤¹¤ë
¸ò´¹¤·¤¿¤¤¼ïÎà¤ò¥á¥â¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ½ñ¤¯¡£ÄÌ¾ï¥Ï¥¬¥¤äÀÚ¼ê¤Ê¤É¤Î´õË¾¤Î¼ïÎà¤ÈËç¿ô¤ò¥á¥â¤Ë½ñ¤¯¡£
¤Í¹ÊØ¶É¤Ë¤Ï¤¬¤¡¦ÀÚ¼ê¤ò»ý¤Á¹þ¤à
¸ò´¹¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥á¥â¤ò¥Ï¥¬¥¤È°ì½ï¤Ë¿¦°÷¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬Àµ³Î¤ÇÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ò´¹¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸!
¸ò´¹¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¢ö
Í¾¤Ã¤¿ÀÚ¼ê¤Î¸ò´¹¼ê¿ôÎÁ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤³èÍÑÊýË¡
¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯Âå¶â¤òÀÚ¼ê¤Ç»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯Ž¥¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥ÈŽ¥¤æ¤¦¥á¡¼¥ë¤Ï¸½¶âËô¤ÏÍ¹ÊØÀÚ¼ê¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍøÍÑ°ÆÆâ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁÊ¬¡¢ÀÚ¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸½¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Í¹ÊØÎÁ¶â¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î³ÛÌÌ¤¬»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À§Èó¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤òÁ÷¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
Í¾¤Ã¤¿¤Ï¤¬¤¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¤¢¤ë»þ¤Ë¸ò´¹¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¶â³ÛÊ¬¤ò¥á¥â½ñ¤¤ÎÉÕäµ¤òºî¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥µ¥Ã¤È»ý¤Á½Ð¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤º»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
»È¤ï¤º¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÚ¼ê¤ä¤Ï¤¬¤¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æº¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á¡¿Êë¤é¤·¥Ë¥¹¥¿ÊÔ½¸Éô