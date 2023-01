オーストラリアで11月下旬、現地在住の写真家の女性によってカンガルーの親子がギュッと抱きしめ合う姿が捉えられ、SNSに投稿されて話題となっている。人間と変わらない“親子の愛”を『NDTV.com』などが伝えた。

豪西オーストラリア州の州都パースを拠点に、鳥や野生動物写真家として活躍するシェリー・ピアソンさん(Shelley Pearson)が12月13日、SNSにカンガルーの親子の動画を投稿したところ、大きな反響があった。

カメラが映し出したのは、クロカンガルー(Western Grey Kangaroo)の子供が母の胸に飛び込んでハグする姿で、まるで背伸びをしているかのように後ろ足を伸ばし、母の首に両手(前足)をまわしている。

全身全霊で甘えてくる子カンガルーを母はしっかりと受け止めギュッと抱きしめており、そんな母に子カンガルーは何度もキスし「大好きだよ!」と言っているかのようだ。

シェリーさんはこの動画に「この親子のやり取りに心奪われてしまったの。自然は本当に美しいわ!」と言葉を添えており、Facebookでは投稿から2週間半で約1800万回の再生回数を記録、次のようなコメントが寄せられた。

「最高だね! 心がとけそうだ。」

「泣いてしまったよ。なんて素敵なのだろう。」

「ゴージャス!」

「喜びに溢れた瞬間。私の心も喜びで満たされる。」

「心温まる。」

「人間であっても動物であっても親子の愛というのは変わらないのよね。」

「他の動物だって深い感情を持っているということ。人間も彼らの感情を尊重すべき。私はいつもこんなことを考えるの。『子犬が乳離れするやいやな引き離されてしまう母犬はどんな気持ちなのだろう』『狩りで仲間を殺された鹿はどんな思いでいるのだろう』とね。」

「これらの瞬間を捉えたあなたの忍耐力と才能は素晴らしい。親子は私たちに喜びをもたらし、カンガルーの生息地を守ることがいかに大切か、私たちに伝えてくれているんだ。」

「何回でも観てしまう。母子の愛に自分の心が揺さぶられるのを感じる。」

なおシェリーさんは「子カンガルーはその後、母のお腹の袋に隠れてしまったの。これは投稿の約3週間前に撮影したものよ」と明かしており、「クロカンガルーの親子の動画はとても評判が良くてね。フォロワーがたくさん増えたのよ」とFacebookで報告、現在29000人がシェリーさんをフォローしている。

ちなみに動物学者で野生動物写真家のジェシー・ビリントンさん(Jesse Billington)によると、クロカンガルーはオーストラリア南部に広く分布し、成体の体重は28〜54キロ、体高約1.2メートル、尻尾は1メートル程度で、オスはメスの約2倍になるそうだ。また完全に離乳するのは生後18か月頃だという。

