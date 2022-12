16歳で結婚し、12人の妻との間に102人の子をもうけた67歳の男性が「生活に困窮している。妻には避妊薬を飲むよう指示している」と明かして物議を醸している。ウガンダから『The Mirror』などが伝えた。

ウガンダのルサカ(Lusaka)という村に住むムサ・ハサフヤさん(Musa Hasahya、67)は妻12人との間に102人の子をもうけ、568人の孫がいる。

ムサさんは1971年、16歳の時に最初の妻ハニーファさん(Hanifa)と結婚して学校を中退、長女を授かった。若かったムサさんはその後、ビジネスマンとして、また村議会長として地域に貢献、土地も稼ぎもあったことから次々に妻を迎えて子をもうけた。

「肥沃な土地はあったからね。家族が路頭に迷わないよう一人一人に鍬を持たせ、みんなで農場で働いた。ただここ数年で生活費が高騰してね。家族がどんどん増えていくのに収入は減ってしまったんだ」と明かすムサさん。生活が困窮してからは子供たちの教育費を捻出するのも困難になり、政府に援助を申請しているという。

一夫多妻制が合法である地域に住むムサさんは、12人もの妻を迎えた理由について「1人の女性で満足できるわけないだろう」と述べ、こう続けた。

「実は妻全員が、農場の同じ家に住んでいる。そうすることで妻たちが村の他の男たちと駆け落ちすることを止めることができるし、監視もできる。それに家族は概ね仲良くやっているよ。」

ハニーファさんはそんなムサさんのことを「彼はみんなの気持ちを上手く汲み取ってくれるわ。それに決断を下す前に必ず、それぞれの意見を聞いてくれるの。私たちみんなを平等に扱ってくれるのよ」とべた褒めし、50年以上を共にする夫に満足している様子であった。

その一方で、最年少の妻でムサさんとの間に11人の子供がいるズライカさん(Zulaika)は「もうこれ以上、子供は作らないわ。経済的に困窮している状況を見てきているし、今は経口避妊薬を服用しているの」と明かす。またムサさんは現在、健康上の問題で働けなくなってしまい、妻2人は苦しい生活に嫌気がさして家を出てしまったそうだ。

ムサさんは妻全員に避妊薬を飲むよう指示しているというが、ウガンダでは避妊薬の使用を快く思わない人が多いようで、自身の経験から「もし4人以上の妻を迎えようと思っている人がいたら考え直したほうがいい」としみじみと語った。

ちなみにムサさんは、102人の子の名前と顔は一致するものの、568人の孫については名前さえ分からない子もいるそうで、最年少の子は6歳、最年長の長女はズライカさんより約20歳年上の51歳とのこと。ただすでに自立した子も多く、12寝室ある農場内の自宅に暮らすのは102人の約3分の1という。

なおこのニュースには、「信じられないね」「言葉もない」「妻は1人で十分。もっと前に妻を迎えるのも、子作りも止めるべきだった」「写真で笑顔なのはこの男性だけ。妻は誰一人として笑っていない」「父親であっても子供たちの誕生日を思い出すことはできないだろうね」「12人とは! 許されるべきではないのでは?」「ある意味全てにおいて悲しい」「子供たちは父と親密な関係を築くことはできないだろうね」「男性が避妊すべき」「こんなに妻がいたら疲れ切ってしまうだろうね」「自分勝手な男性だと思う」「違う国には違う習慣があるから一概にダメとは言えない」「子作りを止めようと気づいただけでもいいのでは?」「これだけの家族を養ってきたのだからいい父親なのでは?」「欧米に住む人たちも物質主義的な生活を止めればたくさんの子を育てることができるはず」といったコメントが寄せられている。

画像は『The Mirror 2022年12月27日付「Polygamous dad with 102 children tells 12 wives to go on pill as he struggles to cope」(Image: Henry Wasswa / Avalon)』のスクリーンショット