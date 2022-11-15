¡Ô¹´ÃÖ½ê¤Ç»àË´¡Õ¡È¥È¡¼²£¤Î¥Ï¥¦¥ë¡É¤Ï¸µ¥Û¥¹¥È¤Î²¦»ÒÍÍ¡¢ÃÎ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÇ´é¡Ö¤¿¤ÀÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¡×
¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àî²íÄ«Èï¹ð¡£ÄÌ¾Î¡È¥È¡¼²£¤Î¥Ï¥¦¥ë¡É¤¬15Æü¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ó¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÏÂÊÁ¤Î»ÉÀÄ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¡È¥Ï¥¦¥ë¡É
¡¡¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸¶°ø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥Ï¥¦¥ë¡£¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤ÏÂáÊá»þ¡¢Èà¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê°Ê²¼¤Ï¡¢2022Ç¯6·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ç¤¹¡Ë
¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç½é¤á¤ÆÈà¤ÎËÜÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ï¥¦¥ë¡É¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡È¥È¡¼²£¤Î¥Ï¥¦¥ë¡É¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¡¢¿·½ÉÅìÊõ¥Ó¥ë¼þÊÕ¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¾ì¡¢ÄÌ¾Î¡Ø¥È¡¼²£¡Ù¡£¤³¤Î¼þÊÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¸ø±à¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡È¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²È½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï40Âå¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò½±¤Ã¤¿¥ê¥ó¥Á»¦¿Í¤ä¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÌôÊªÍðÍÑ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤É¤³¤Ë¤â¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¿æ¤½Ð¤·¡¢¥È¡¼²£¼þ°Ï¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®ÒÄÐò¡Ù¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤ò¶Ð¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¼«¾Î¥Ï¥¦¥ë¡¦¥«¥é¥·¥Ë¥³¥Õ¤³¤È¾®Àî²íÄ«ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤À¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï22Æü¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¾®Àî²íÄ«ÍÆµ¿¼Ô¤òÅìµþÅÔÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯12·î¤Èº£Ç¯¤Î3·î¡¢Æ±²ñ¤Ç°ì½ï¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÔÆâºß½»¤Î¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤Ë¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈà½÷¤¬18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÅª¤ÊÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¯½÷¤Ë20²ó°Ê¾å¤â¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤¬Êì¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£Êì¿Æ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡ÈÌ¼¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È²¿ÅÙ¤â·Ù¹ð¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂåÉ½¤ÎÂáÊá¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¹¾ì¤ËÆ±²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½¸¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤â¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£
½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥ë¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤È·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÏÈ¾¡¹¡£¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï½÷À¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢Èà¤Î²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï·ë¹½·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤È¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿±Æ¶Á¤Ï¿Þ¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±²ñ¤Ï¡Ô´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Õ¤È¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥Ï¥¦¥ë¤³¤È¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÊ£»¨¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤É¡¢Å¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï²ð¸î»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Û¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÏÓ¤Ë¤ÏÏÂÊÁ¤Î»ÉÀÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡ÖÍÌ¾¤ÊÄ¦¤ê»Õ¤Î¸«½¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤Î¼ýÆþ¸»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ï¡È¤¦¤ï¤Ù¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤¿¡É¤È¤Ï¡¢Æ±²ñ¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£
¡Ö¿æ¤½Ð¤·¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤¬¥Þ¥º¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºî¤ëÎÌ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£À¶ÁÝ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â½¸¤á¤¿¥´¥ß¤òÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤Ã¤¿¡×
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¤ë¤Î¤â¡¢¤¿¤ÀÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Èº²ÃÀ¤¬¸«¤¨¸«¤¨¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¡£
¡Ö¥Û¥¹¥È¤ä¤ë¤Î¤â¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¤ë¤Î¤â¡¢¤¿¤ÀÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼å¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¥Í¥Á¥Í¥Á±¢¼¾¤Ê¾®¸À¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È³èÆ°Ãæ¤ËÈà½÷¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ë¤Ê¡ª¡É¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥¦¥ë¼«¿È¤Ï20ºÐ²á¤®¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡16ºÐ¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÈà½÷¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢ËÍ¤é¤Î³èÆ°¤Çµß¤ï¤ì¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥ë¤ÏºÇ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡°ì»þ¤Ï160¿Í¶á¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÎ¨¤¤¤¿¶âÈ±²¦»Ò¤Î²½¤±¤ÎÈé¤¬Çí¤¬¤ì¤¿¡£