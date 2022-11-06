¹âÍüº»Íå¤ÏWÇÕÂè2Àï¤Ç5°Ì¡¡³«ËëÀï¤«¤é½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¤ë
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè2Àï¡Ê2022Ç¯11·î6Æü¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ó¥¹¥ï¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS134¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë
¡¡Á°Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ë121¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢2²óÌÜ¤Ë129¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×242¡¦2ÅÀ¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤Ë5°Ì¤ËÉÕ¤±¤¿¹âÍü¤Ï2²óÌÜ¤ËÈôµ÷Î¥¤Ç¤Ï2°Ì¥¿¥¤¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¾å°ÌÀª¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â³«ËëÀï¤«¤é½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¡¢ÃÏÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÎÂè3Àï¤ÏÌó1¥«·î¸å¤Î12·î3Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹âÍü¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ²¤½£¤Ë»Ä¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Àã¾åÎý½¬¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ç¤á¡¢Ï¢Àï¤¬Â³¤¯ËÜ³ÊÅª¤ÊÅßµ¨¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£