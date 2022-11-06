¼Â¤ÏÀáÌó¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤!? ¡Ö¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡×¤ò´ÊÃ±¤ËÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡
¤ª¶â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃù¤á¤¿¤¤¤È¤¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¡ÖÀáÌó¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀáÌó¤Ï²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡×¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀáÌó¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ÈñÌÜ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²È»ö¤Î¸úÎ¨²½¡¢²ÈÄí¤Î¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¤òÀìÌç¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀáÌó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÌðÌî¤¤¯¤Î¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Î»ÅÊý¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÀáÌó¤·¤¿¤¤ÈñÌÜ¾å°Ì¤Î¡Ö¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡ÄÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Ï¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Î¹Ö±é¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÀáÌó¤·¤¿¤¤ÈñÌÜ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤ë¤È¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ò¾å°Ì¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¡ÖÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬²È¤Î¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï¡©¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤Î²È¤Î¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÏÀáÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¡¢¥¬¥¹Âå¡¢¿åÆ»Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Âå¡¢¥¬¥¹Âå¡¢¿åÆ»Âå¤È¤â¤Ë¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ºßÂð»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤éÎãÇ¯¤è¤ê¤â¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ê1¿ÍÀ¤ÂÓ¡Ë¤È¡¢2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²á¤´¤¹Éô²°¤Î¿ô¤âÁý¤¨¡¢¤Þ¤¿¥È¥¤¥ì¤äÏ²¼¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¶¦ÍÑÉôÊ¬¤¬»È¤ï¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Þ¤º¤ÏÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤¬IH¥³¥ó¥í¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈñÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢§·ÀÌó¤Î¸«Ä¾¤·2016Ç¯¤ËÅÅÎÏ¼«Í³²½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ°è¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤À¤±¤Î·ÀÌó¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤¬»²Æþ¤·¤Æ¿·ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬¤Ç¤¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤¬¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¼Â¾ð¡£ÀÐÌý²ñ¼Ò¤äÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ä·ÈÂÓÂå¤È¤Î¥»¥Ã¥È³ä¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¢¤¦¥»¥Ã¥È³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¤·¤âÅÅµ¤Âå¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤ÅÅµå¤Î³èÍÑ¸¼´Ø¤äÏ²¼¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇÃ»»þ´Ö¤·¤«ÂÚºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤ÇÅÅµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤ÎLEDÅÅµå¤Ê¤É¡¢¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅÅµå¤òÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î³èÍÑ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥À¥é¥À¥é¤È´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢½ü¼¾´ï¤ä²Ã¼¾´ï¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÅÅ¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼ÉÕ¤¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò»È¤¨¤ÐÀßÄê¤·¤¿»þ´Ö¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É®¼ÔÂð¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ä«¡¢²ÈÂ²¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ë»þ´Ö¤Ë¼«Æ°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢²È¤ò½Ð¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¾Ã¤·Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥¹Âå¤ÎÀáÌó¥¬¥¹Âå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢IH¥³¥ó¥í¤«¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤«¤Ç¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¬¥¹µëÅò´ï¤¬ÌµÂÌ¤ËÅÀ²Ð¤·¤Ê¤¤»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë
¥¬¥¹µëÅò´ï¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤äÍá¼¼¤Ë¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¬¥¹µëÅò´ï¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ËÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¹Âå¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅò¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤±ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ä¡ÖÅÀ²Ð¡×¤ä¡ÖÇ³¾Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥¬¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥¬¥¹¤òÅÀ²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÌÌÂæ¤Ê¤É¤Î¼Ø¸ý¤Ç¥ì¥Ð¡¼¤Î°ÌÃÖ¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¿å¤«¤é¤ªÅò¤Ø¤È²¹ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ï»È¤¤Êý¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤òÀö¤¦¤À¤±¤Î¤È¤¡¢¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¥ì¥Ð¡¼¤¬¤ªÅò¤ÎÊý¸þ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥¹¤¬ÅÀ²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Ç¤¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¤¬¿å¤ÎÊý¸þ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¿å¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÄÉ¤¤¿æ¤¤è¤êº¹¤·ÅòÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÅòÁ¥¤Î¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¿æ¤µ¡Ç½¤è¤ê¤âÇ®¤¤¤ªÅò¤òÂ¤¹¤Û¤¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÄÉ¤¤¿æ¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬µëÅò´ï¤ËÁ÷¤é¤ì¡ÊµëÅò´ï¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¥¬¥¹¤¬ÅÀ²Ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¢ºÆ¤Ó²¹¤á¤é¤ì¤¿¤ªÅò¤¬ÍáÁå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍáÁåÆâ¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º¹¤·Åò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÅò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÍáÁå¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»Âå¤ÎÀáÌóÅìµþÅÔ¿åÆ»¶É¤Î¡Ö¤¯¤é¤·¤È¿åÆ» ¿å¤Î¾å¼ê¤Ê»È¤¤Êý¡×Åù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÈÌ²ÈÄí¿å»ÈÍÑÌÜÅªÊÌ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡ÊÊ¿À®27Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿åÆ»ÂåÀáÌó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¥°¥é¥Õ¤Î¿ôÃÍ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÆ»Âå¤ÎÀáÌó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Î¿å¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÍáÁå¤Ç»È¤¦¿å¤ÎÎÌ¤ÏÌó200¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï1Ê¬´Ö¤ÇÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤Î200¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤ò16Ê¬Î®¤·Â³¤±¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¿å¤ÎÎÌ¤È¤Ê¤ê¡¢3¿Í¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥·¥ã¥ï¡¼¡¢4¿Í°Ê¾å¤Ê¤éÅòÁ¥¤Î¤Û¤¦¤¬Àá¿å¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊºâÃÄË¡¿Í ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡¡²ÈÄí¤Î¾Ê¥¨¥ÍÂç¼Åµ¤è¤ê¡Ë¡£
¤¿¤À¤·ÅòÁ¥¤ËÆþ¤êÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤ÎÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÍáÁåÁÝ½ü¤Î¥é¥¯¤µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¿å¤òÈ´¤¤¤ÆÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÆ»Âå¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤òÍâÆü¤ÎÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËÆó¼¡ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀáÌó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥¤¥ì¤Î¥ì¥Ð¡¼¤Î»È¤¤Ê¬¤±1²ó¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç»È¤¦¿å¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ÊØ´ï¤ÎÀ½Â¤Ç¯¤ä¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ÏÂç¤ÇÌó8¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¾®¤ÇÌó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÂç¤Ð¤«¤ê¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËè²ó2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â½¬´·¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü»È¤¦ÅÅµ¤Âå¡¢¥¬¥¹Âå¡¢¿åÆ»Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³¤ËÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÌðÌî¤¤¯¤Î¤µ¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)