ÆÁÅç¸©¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¡×»£±ÆÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö½±·â¡×¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤¬·ã¼Ì¤·¤¿¡Ö¾×·âÅª½Ö´Ö¡×¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹
ÆÁÅç¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬¡¢¶õÃæ¤Ç½±·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬2022Ç¯9·î24Æü¡¢¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷sudachikun_offi¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¹¤À¤Á¤¯¤ó»£±Æ»Ë¾åNo.1¾×·â±ÇÁü¡Û±ó¤¯¤«¤é¥Ü¥¯¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ç¡ù
¤½¤·¤¿¤é¡¢¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¡¥¡¥¡¥¡ª#ÆÁÅç #¤¹¤À¤Á¤¯¤ó #¤æ¤ë¥¥ã¥é #¥É¥í¡¼¥ó #¾×·â±ÇÁü pic.twitter.com/OiRvfLCbZ1— ¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡Ú¸ø¼°¡Û (@sudachikun_offi) September 24, 2022
ÆÁÅç¸©ÆîÉô¡¦Ì¶´ôÄ®¡Ê¤à¤®¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤¢¤ëÆî°¤ÇÈ¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÂè4Å¸Ë¾Âæ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¡£»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤òÀµÌÌ¤ËÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Å¸Ë¾ÂæÉÕ¶á¤Î¼«Á³¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ°²è³«»Ï¤«¤é9ÉÃ¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£²èÌÌ±¦¾å¶ù¤Ë¾®¤µ¤Ê±Æ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤È»×¤¨¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÌó2ÉÃ¸å¡¢Ææ¤ÎÃã¿§¤¤Èô¹ÔÂÎ¤¬¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸«¤»¤¿¡½¡½¡£
Ä»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£³ê¶õ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä»¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹âÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¤½¤ÎµÓ¤Î·Á¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤Ã¤ÆÆ°²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ï·âÄÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ»¤¬¤É¤³¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï9·î29Æü¡¢¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆÁÅç¸©À¯ºöÁÏÂ¤ÉôËüÇî¿ä¿Ê²Ý¤Î¿¦°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÌµ»ö²ó¼ý¡£Æ°²è¤â¼Â¤Ï......
»£±Æ¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî°¤ÇÈ¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÂè4Å¸Ë¾Âæ¤ÏÆÃ¤ËÄ»¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÆÍÇ¡¡¢1±©¤À¤±Ä»¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¾×ÆÍ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤ÈÄ»¤ÎÀÜ¿¨¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(ËüÇî¿ä¿Ê²Ý¤Î¿¦°÷)
»£±Æ¤òÍê¤ó¤À¥×¥í¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä»Î¤¬¸«»ö¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÄ»¤òÈò¤±¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ï·âÄÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö²ó¼ý¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Ç¥Î¥¤¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¾×·â±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈËüÇî¿ä¿Ê²Ý¤Î¿¦°÷¡£Æ°²èÊÔ½¸¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¡£¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤è......¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¤Î±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë½±·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ......¡£Ä»¤â¡Ö¼«Á³Ë¤«¤ÊÆÁÅç¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©