¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚ¡¡¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÃîÂÃ¤¬Áö¤ë¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡¤½¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÍýÍ³¤Ë¶¦±é¼Ôº¤ÏÇ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê51¡Ë¤¬21Æü¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡½¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ý¥Ã¥×UP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡õ±Ç²è¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸«Êý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶ì¼ê¤ÊÉÁ¼Ì¡ÈÃÏÍë¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´¤¯¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¤ÇÆ±¶É¤Î»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡©¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡ÙÂç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÏÁáÁ÷¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¡×¤È¡¢¤¿¤È¤¨Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï°ìÀÚ¸«¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï±Ç²è¤È¤«¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ï¡×¤È¾®ÌÚ¡£¡Ö¥¥¹¤È¤«¤½¤Î¤¢¤È¤â¡Ä¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ÏºÇ°¡£²ÈÂ²¤È¸«¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤È¤«¤¤¤¦¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÁáÁ÷¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¡£ÃîÂÃ¤¬Áö¤ë¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¼«¿È¤Î¸«Êý¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¶á¤¯¤Ë´ÆÆÄ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤òÁÛÁü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤ï¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤Ë¡£Æþ¤ê¹þ¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¡£Í§¤À¤Á¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤È¤«¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Æþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¶á¤¯¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢Îä¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÍýÍ³¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥ï¥±¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¤â¤ì¤ëÃæ¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤¦¡¼¤ï¡¢»ß¤á¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾ù¤é¤º¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊºîÉÊ¤Ç¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£