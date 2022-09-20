¡ÖËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¶¥ÇÏ¾ì¥Þ¥Ê¡¼Êø²õ¡¢µ³¼ê¤éÂ³¡¹ÌäÂê»ë¡¡¥´¥ß»¶Íð¸½¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶ì¸À¡Ö°¤·¤ÅÁÅý¡×
JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤Îµ³¼ê¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼ÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¡×
JRA¤ÎÃÓÅº¸¬°ì¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯9·î19Æü¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë1¤Ä¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£1Ëç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Î¾å¤Ë¥Þ¡¼¥¯¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤â¤¦1Ëç¤ÏÇÏ·ô¤Î¼«Æ°È¯Çäµ¡ÉÕ¶á¤ËÇÏ·ô¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÓÅº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ÉºÇ¶á¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥´¥ß¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ø¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íè¤¿»þ¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¯¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
°ìÉô¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥â¥é¥ë¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀÎ¤«¤é¤Î°¤·¤ÅÁÅý¡×¡Ö¤³¤ì¤¬·ù¤Ç¥¨¥¯¥»¥ë¥Õ¥í¥¢¡ÊÍÎÁºÂÀÊ¡ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¤ÏÆâÍÆ¤â»ÜÀß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ë»ÄÇ°¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¶¦´¶¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖWINS¡Ê¾ì³°ÇÏ·ôÈ¯Çä½ê¡Ë¤ÏÂçÂÎ¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¡ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¡×¤ÈÄü¤áµ¤Ì£¤Î¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
JRAµ³¼ê¤Îº£Â¼À»Æà¤µ¤ó¡¢ÌîÃæÍªÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Æ£°æ´ª°ìÏº¤µ¤ó¡¢Ä´¶µ»Õ¤ÎÎëÌÚ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÇÏ¼ç¤ÎÂ¼¾åÂî»Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢Ä´¶µ½õ¼ê¤ÎÂçÀ¾µ®µ×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤é¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂô»³¤ÎÁÝ½ü¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥´¥ßÈ¢¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥º¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ç¤·¤¿¡£º£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é°Û¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¾ì¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤³¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÇÏ¼ç¤Î¤°¤ê¤°¤ê·¯¤³¤È¸¤ÄÍÍª¼£Ïº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¾ì=±ø¤¤¾ì½ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¯¤È¿·µ¬µÒ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶¥ÇÏ³¦¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò·üÇ°¡£¹âÅÄ½áµ³¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í...¤ß¤ó¤Ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤¤¤«¤Ê... Åª¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê...¡×¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥×¥í¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤âÍÎÁ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥×¥í¤òÂçÎÌ¤Ë»È¤Ã¤ÆÉßÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤...¡×¤ÈÊÌ»ëÅÀ¤«¤éÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
JRA¤äÃÏÊý¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡ÖÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅêÉ¼·ô¡¢¥Þ¡¼¥¯¥«¡¼¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾»æ¤¯¤º¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤Ï¡¢¹½Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥´¥ßÈ¢¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ë¤ª¼Î¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£