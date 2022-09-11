55C350X

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　「BCNランキング」2022年8月29日から9月4日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

55C350X（TVS REGZA）

2位　REGZA

43C350X（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K

4T-C42DJ1（シャープ）

4位　REGZA

50C350X（TVS REGZA）

5位　BRAVIA XR

XRJ-55A80J（ソニー）

6位　BRAVIA XR

XRJ-55X90J（ソニー）

7位　AQUOS 4K

4T-C50DL1（シャープ）

8位　BRAVIA

KJ-43X85J（ソニー）

9位　REGZA

65M550K（TVS REGZA）

10位 AQUOS OLED

4T-C55DQ1（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。