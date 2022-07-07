¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê ³«¼¨ÀÁµá¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Éî¿«ºá¸·È³²½¤Ë»×¤¦¤³¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ÈÆ±¤¸¡×
¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤¬7·î6Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢7·î7Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Éî¿«ºá¤Î¸·È³²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ª¤«¤â¤È¤Ï¡¢2020Ç¯²Æ¤Ë¤¢¤ëTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤òÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¡£³«¼¨ÀÁµá¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ýÆâÍÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Î"ÃÎ¤ê¹ç¤¤"¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ò¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢»ä¤Î¤ª»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤«¤é¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¾¡¼ê¤Ëµ¿¤¦¤Î¤â¿´¶ì¤·¤¤¤·¡¢Ëü¤¬°ì¿È¶á¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¶¡¤ä°é»ù¤Î´Ä¶¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¶²¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«ÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢³«¼¨ÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö4.5Ç¯Á°¤Ï¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ò"¼õ¤±¤ëÂ¦"¤Ï¡¢°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë"¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê"¤Ç¥¹¥ë¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¡ÖÈðëîÃæ½ý¤ÇÀ¨¤¯½ý¤Ä¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶²¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë´öÅÙ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¥¹¥ë¡¼¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¡×¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿Í¤ò»É¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Êá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤â¡×¡Ö¥¹¥ë¡¼½ÐÍè¤º¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë·ì¤òÎ®¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê·Ð¸³¤«¤é·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸·È³²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÁê¼ê¤Î¿´¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Éî¿«ºá¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢7·î7Æü¤«¤é¸·È³²½¤·¤¿²þÀµ·ºË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Éî¿«ºá¤ÎË¡Äê·º¤Ï¡¢30ÆüÌ¤Ëþ¤Î¹´Î±¡¢¤Þ¤¿¤Ï1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²ÊÎÁ¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ºË¡¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·Ú¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£7Æü»Ü¹Ô¤Î²þÀµ·ºË¡¤Ç¡¢1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¦¶Øîþ¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢7Æü°Ê¹ß¤Î¹Ô°Ù¤¬Å¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£²ÃÂ®¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤À¡£¤³¤Îµ»ö¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÆÉ¤à