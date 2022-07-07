¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ»ô¤¤¼ç¤òÌµ»ë¡¡Æ°ÊªÈÖÁÈ¤ò¸«Æþ¤ë¥ï¥ó¥³¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤É¤³¤«¤Î¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×
¡¡¸¤¤È¿Í´Ö¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1ËüÇ¯°Ê¾å¤âÀÎ¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ò¥È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥°¤Î¥à¡¼¤¯¤ó¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢²¿¤À¤«¿Í´Ö¤Î¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¡©
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¥à¡¼¤¯¤ó¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¼Â¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¡£ÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤òºÂ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆ°Êª¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡Åö»þ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÜÆÚ¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸Æ°Êª¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ë¤â±þ¤¸¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ê¸µ¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¥à¡¼¤¯¤ó¤Î¼ê¸µ¤ËÅº¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Çµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤·¤Ä¤³¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¸÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥à¡¼¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¾®ÂÀ¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤È²¼¤ÃÊ¢¤¬¥×¥Ë¥×¥Ë¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¸«¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¡ÖÌîµå´Ñ¤Æ¤ë¤É¤³¤«¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤Î»Ñ¤Ë´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Êý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¸«²á¤®¤Æ»ô¤¤¼ç¤Î¤³¤ÈÌµ»ë¤·¤Æ¤ë🥲 pic.twitter.com/JFwJIrDhug
— ¥à¡¼ (@Mu_777yoro) July 4, 2022
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¥à¡¼¤µ¤ó¡Ê@Mu_777yoro¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡Ë