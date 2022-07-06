¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÊì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿15±©¤Î¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡¡¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¡¦¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤¬¿ÆÂå¤ï¤ê¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¡Ê±Ñ¡Ë
¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿15±©¤â¤Î¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤ò¿ÆÂå¤ï¤ê¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¸¤¡¢2018Ç¯¤Ë¤â9±©¤Î¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë»ô¤¤¼ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØThe Mirror¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
±Ñ¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹½£¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Õ¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Õ¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥È¾ë¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¡¦¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡È¥Õ¥ì¥Ã¥É¡ÊFred¡¢15¡Ë¡É¤Ï¡¢¾ëÆâ¤Ë¤¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢¾ëÆâ¤Ë¤¤¤ë¥¢¥Ò¥ë¤¬»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÈÕ¤ËÊì¿Æ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êì¿Æ¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë15±©¤Î¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ15±©¤Î¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¦15±©¤Î¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²«¿§¤¯¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÎÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥Õ¥ì¥Ã¥É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Î¤³¤Î¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï4Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï¾ëÆâ¤ÇÊì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿9±©¤Î¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÆë¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï»þ¡¹¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤Ë¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤Æ¾ëÆâ¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¦¥ó¥È¥Õ¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥È¾ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤Ä¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¡ÊJeremy Goldsmith¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï15Ç¯°Ê¾å¤â¾ëÆâ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤¹¤°¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ1±©¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¤¤¬ÊÌ¤Î¼ïÂ²¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Ý¥Ã¥µ¥à7É¤¤¬ÊìÂå¤ï¤ê¤Ë¥á¥¹¸¤¤ÎÇØÃæ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØThe Mirror¡¡2022Ç¯7·î5ÆüÉÕ¡ÖAdorable dog raises 15 orphaned ducklings after mother duck suddenly disappears¡×¡ÊImage: SWNS¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡iruy¡Ë