¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É²ÈÄí¡¦¶ÈÌ³ÍÑ250ÉÊÃÍ¾å¤² ¥¥æ¡¼¥Ô¡¼
¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï10·î1Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é¡¢²ÈÄíÍÑ¾¦ÉÊ¤È¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£²ÈÄíÍÑ¤¬¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÎà¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥óÍÑ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡¢ÁÇºà¿©ÉÊ¤Ê¤É93ÉÊ¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²Éý¤ÏÌó2¡Á20¡ó¡£¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¡Ê450£ç¡Ë¤ÏÀÇÈ´¤²Á³Ê403±ß¤¬439±ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ê»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡Ë¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤Ï¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÎà¡¢¥½¡¼¥¹Îà¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ê¤É157ÉÊ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¿©ÍÑÌý¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯7·î¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤ò²þÄê¡£¸½ºß¤â¿©ÍÑÌý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Ï°ìÃÊ¤È¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊñÁõ»ñºà¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É²ÈÄí¡¦¶ÈÌ³ÍÑ250ÉÊÃÍ¾å¤² ¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¿©ÉÊ¿·Ê¹ WEBÈÇ¡Ê¿©ÉÊ¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤¹¡£