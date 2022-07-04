¶ÌÌÚ¹¨¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤é½Ð±é¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ THE MOVIE¡ÙËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ðÊÔ¤ò²ò¶Ø
10·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ THE MOVIE¡Ù¤«¤é¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢4Ì¾¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ¡Ù¤ÏÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡ÖÎà¤¤µ©¤ÊÀøÆþ¥¹¥¥ë¡×¡¢¡Ö¶ËÈë¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Ç½ÎÏ¡×¡¢¡ÖÈë¤á¤¿¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¼å¤¤â¤Î¤òµß¤¦¡È±Æ¤Î·³ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡£¡Ø¥É¥¯¥¿ー£Ø¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¾·îÀéÂå¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾È°æ¼·ºÚÌò¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¡£Ä¹Ã«ÉÔÆó»ÒÌò¤ÎºÚ¡¹½ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥é¥óÌò¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢É÷´Ö»°ÏÂÌò¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ÏÌÊ¥¸Þ·îÌò¤Î¼¼°æ¼¢¤é¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤é¤¬½¸¤¦¡È¥éー¥á¥óèß¡É¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¡¢Èë½ñ·³ÃÄ¤Î¸µÄù¤áèß·ÉÂÀÏºÌò¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¤âºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¼·¿Í¤ÎÈë½ñ¤¿¤Á¤¬À¯³¦¤ÎÃæ¿õ¤Ç°»ö¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿´ßÉô°ìÆÁ±é¤¸¤ë°ÀÅÄ¸ýÂç¿Ã¤òÀ®ÇÔ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Èë½ñ¤Î»Å»ö¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ÎËö¤ËÀ¯³¦¤Î¥É¥ó¤ò¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿Èë½ñ¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Æü¤â¥éー¥á¥óèß¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£º£ÅÙ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹ÍëÄ»¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¿®½£°ìÂÓ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¶å½½¶å¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¡£É½¤Î´é¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÌ¾²È¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Î´é¤Ï¹ñ²È¤È·Ò¤¬¤ê¡¢»äÊ¢¤òÈî¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¶Ë°°ì²È¤À¤Ã¤¿¡£¹Ò°ì¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±Àã¿¼¤ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼·¿Í¡£¹ª¤ß¤ÊÀøÆþ¥¹¥¥ë¤Ç°ì²È¤ËÀÜ¶á¤ò¿Þ¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼·ºÚ¤¬²¿¼Ô¤«¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë»Ë¾åºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£°ÍÍê¿Í¡¦¹Ò°ì¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î4Ì¾¡£¶ÌÌÚ¹¨¤Ï¡¢¿®½£¤Ç¥éー¥á¥ó²°¡ÈÌ£Á¹¤¤¤Á¡É¤ò±Ä¤àÃË¡¦½ïÊý¹Ò°ìÌò¤Ç½Ð±é¡£½ïÊý¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤òµí¼ª¤ëµðÂç´ë¶È¡È¥¢¥ë¥×¥¹ÍëÄ»¥°¥ëー¥×¡É¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¤ÊÅÚÃÏ³«È¯¤ËÅÜ¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤é¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÀéÂå¤é¤ÎÎÏ¤òÍê¤ë°ÍÍê¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ßÀÅÄ³Ù¤Ï¡¢¶å½½¶å¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤Æ¡ÈÍëÄ»ËÒ¾ì¡É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥ªー¥Êー¡¦¶å½½¶åÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£ÆóÏº¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼·ºÚ¤È¤Î·ëº§¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢Ææ¤Î¼ºí©¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤òÂÐ½è¤¹¤ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶å½½¶å¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÍÜ½÷¤Ç¤â¤¢¤ë¶å½½¶åÈþÅÔ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÈþÅÔ»Ò¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ç¤¢¤ëèß¤ÈµìÃÎ¤ÎÃç¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÍëÄ»¥°¥ëー¥×¤ÎCEO¤Ç¡¢¶å½½¶å¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¥É¥ó¡¦¶å½½¶åÆ»»³Ìò¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ»»³¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î°ÅÞ¤É¤â¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¿Èë½ñ¤¿¤Á¤ò¤·¤Æ¡ÖÃÇ¥È¥Ä¤ÇºÇÄãºÇ°¤Î¥«¥¹¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¶Ë°·Ð±Ä¼Ô¤À¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¶ÌÌÚ ¹¨¡Ê½ïÊý¹Ò°ì Ìò¡Ë
¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è²½¤·¤Æ¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ßÀÅÄ ³Ù¡Ê¶å½½¶åÆóÏº Ìò¡Ë
ÄáÉÓ»Õ¾¢¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¥¢¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤ÈÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤È»×¤¤¡¢¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Çー¥È¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤ò²æËý¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
µÈÀ¥ ÈþÃÒ»Ò¡Ê¶å½½¶åÈþÅÔ»Ò Ìò¡Ë
Ï¢¥É¥é¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£èß¤¯¤ó¡Ê¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ë¤È¤ÎÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤â²¿¤«¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¾ÐÊ¡Äâ ÄáÉÓ¡Ê¶å½½¶åÆ»»³ Ìò¡Ë
Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¸½¾ì¤Ï´¨¤¤¤À¤±¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡Ö2000m¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤Ï7·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ THE MOVIE¡Ù¤Ï10·î£·Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Á´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«¡£