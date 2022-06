【海外ドラマ最新情報】『ティーン・ウルフ』スピンオフ『Wolf Pack（原題）』のキャストが発表！

海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『ティーン・ウルフ』スピンオフのキャスト発表や、Netflix『ワーキングママ』の更新状況、シルヴェスター・スタローン主演ドラマにダナ・デラニーが出演するニュースをお届け。

1985年公開の同名映画をTVシリーズ化した米 MTVのホラードラマ『ティーン・ウルフ』。映画版の製作が現在進行中の本作だが、それとは別にスピンオフ『Wolf Pack(原題)』も米Paramount+で進行中。このたび、主演4人とストーリーが明らかとなった。

エド・ヴァン・ベルコムの本をベースにした『Wolf Pack(原題)』では、カリフォルニアの山火事が恐ろしい超自然的な生き物を目覚めさせ、それをきっかけに人生が変わってしまう10代の少年エヴェレットと少女ブレイク、そしてルナとハーラン、4人のティーンを描くという。

エヴェレットとブレイクを演じるのは、『Chad(原題)』や『グレイズ・アナトミー』のアルマーニ・ジャクソンと、『ザ・ワイルズ 〜孤島に残された少女たち〜』のベラ・シェパード。ほか、新鋭のクロエ・ローズ・ロバートソンがルナ役を、タイラー・ローレンス・グレイがハーラン役を演じる予定。

『Wolf Pack(原題)』の製作は、来週アトランタで開始。2022年後半にParamount+で初公開される予定。本作が『ティーン・ウルフ』シリーズとどのように関連するかは、まだ明らかになっていない。映画と共に、今後の展開に注目したい。

Catherine Reitman’s ‘Workin’ Moms’ is coming to an end. The hit comedy series, which airs on CBC in Canada and streams on Netflix, has been renewed for a seventh and final season https://t.co/ibPXOUeqFU

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 20, 2022