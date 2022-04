ウクライナに対する韓国の冷淡さが際立つ。ゼレンスキー大統領は韓国国会でもロシアの侵略を非難したが、このオンライン演説を傍聴した議員は2割弱に留まった。起立しての拍手もなかった。韓国観察者の鈴置高史氏が「異質性」を読み解く。

鈴置:韓国メディアが国会を非難しました。4月11日夕刻に実施したゼレンスキー大統領の国会演説での対応が、他国のそれと比べ極めて「みすぼらしかった」というのです。

初めに書いたのは朝鮮日報です。「座席は『ガラガラ』 起立拍手もなく…ゼレンスキー国会演説に議員らは『無関心』」(4月11日、韓国語版)の前文を訳します。

韓国で行われたゼレンスキー演説の様子。前方の議員席には空白が目立つ

・ウォロディミル・ゼレンスキー・ウクライナ大統領が11日、韓国国会でオンライン演説した。ゼレンスキー大統領はウクライナがロシアの侵攻を受けた後、EUをはじめとする23カ国でオンライン演説しており、韓国は24番目の国家になった。

・ところが、オンライン演説の雰囲気は他の国と大きく異なった。他国の国会はゼレンスキー演説を聴こうとする議員たちで空席を探すこともできなかったが、韓国ではあちこちに空きが目立った。他の国では見られた起立拍手もやはりなかった。

参加した議員は50人強と報じました。韓国は一院制で議員は300人いますから、20%にも満たなかったのです。記事には「ガラガラ」を示す会場の写真に加え、満席のスペイン・カナダ・ドイツ・米国の議会、岸田文雄首相や細田博之衆議院議長らが起立して拍手する日本の講演会場の写真が添えられました。

東亜日報は「ゼレンスキーオンライン演説に議員60人が参加と『冷ややか』…軍は『武器支援』要請に『殺傷武器はダメ』」(4月12日、韓国語版)で国会を非難しました。

参加した議員の数は60人と報じましたが、国会議長ら議長団の姿はなかったと不誠実さを強調。米国の演説では下院議長ら各党の議員が議場を埋め尽くしたと説明のうえ、すし詰め状態の写真を載せました。史上初めて外国の元首に議場を提供して首相も参加した英国、岸田首相以下、外相や防衛相も詰めかけ空席はなかった日本の例も紹介しました。

演説中に携帯見る議員

国会の多数党が左派の「共に民主党」だから、批判するのは保守系紙だけかなと見ていたら、一応は保守系紙に分類されるものの中道化している中央日報や、左派系紙も4月12日午後になって非難に加わりました。

中央日報の「『ゼレンスキー大統領の演説』会場満杯になった日米…やっと50人の韓国国会が恥ずかしい」(4月12日、日本語版)は、演説場所が本会議場や議員会館でなく、国会の図書館だったことを指摘し「腰の引けた」姿勢に疑問を投げかけました。

さらに、「ガラガラぶり」がロシアの宣伝にも利用されたと嘆いたのです。以下です。

・こうした恥ずかしい姿は韓国がウクライナ情勢に無関心だという宣伝扇動素材にまで活用された。ロシアの極東連邦大学のアルチョーム・ルーキン教授は12日、ツイッターに韓国国会図書館の座席の相当数が空いている写真を投稿し、「アジアがウクライナに関心がないというまた別の証拠」と主張した。

左派系紙のキョンヒャンも「ゼレンスキー演説とガラガラの国会…共感能力も政治感覚もゼロの国会の現実」(4月12日、韓国語)で、ハンギョレも社説「ゼレンスキーの訴えに『がらんとした国会』が見せた恥ずかしい韓国の外交」(4月13日、日本語版)で国の恥を非難しました。

見出しにある通り、いずれの左派系紙も「ガラガラ」に焦点を当てました。キョンヒャンは韓国でのゼレンスキー演説が世界で24番目だったことから、G7首脳会談に2度連続で招かれたと大騒ぎで広報したのと比べ遅すぎるとも指摘しました。

ハンギョレは「約17分間の演説にも集中できず、携帯電話を見る議員も目についた」と、国会議員のふまじめさも報じました。

恐中病で恐ロ病

――なぜ、韓国人はウクライナに冷淡なのでしょうか。

鈴置:ロシアと敵対する覚悟がないからです。韓国人にとって、ロシアの前身たるソ連は一貫して安全保障上の脅威でした。

朝鮮戦争で直接戦ったのは北朝鮮と中国ですが、その背後にはソ連がいた。正式に参戦しなかったものの、北朝鮮の識別マークを付けたソ連空軍機が日常的に米軍機と空戦したのです。朝鮮戦争の後も、領空を誤って侵犯した大韓航空機がサハリン付近でソ連の戦闘機に撃墜されました。1983年9月のことです。

日本にとってもソ連は脅威でしたが、日露戦争に勝っています。この差が決定的なのです。勝ったことがなく、常に圧迫されてきた韓国人はロシアを敵に回すなどとは、思いもよらないのです。

――でもロシアの蛮行を許せば、中国の台湾侵攻を誘発しかねません。

鈴置:それは日本人の発想です。韓国人は、中国を念頭にロシア批判に乗り出せば中国も敵にする、と考えるのです。台湾への侵攻を牽制するよりも、中国に嫌われないことの方がはるかに重要なのです。韓国は中国との戦争にも勝ったことはありません。新羅と唐の戦いでは「勝った」ことになっていますが。

韓国の国会議長以下8割の議員がゼレンスキー演説に参加しなかったのはある意味、当然です。参加者名簿に載れば、後で中国やロシアからいじめられると韓国人なら恐れます。

「見栄っぱり」の韓国人

――だったら、そもそもゼレンスキー演説など受けねば良かった。

鈴置:韓国には3月中旬頃、ウクライナ政府から演説の打診があったようです。が、国会は後難を恐れて相当に逡巡しました。先に引用した「世界で24番目」と遅さを批判したキョンヒャンの記事。「演説を推進中と報じられた後、ほぼ3週間たってようやく実現した」とも書きました。「逡巡」も暗に批判したのです。

韓国に住むウクライナ人のドミトロ・ウィ氏は中央日報の「【私は告発する】文氏と考え方が異なる尹氏…平和叫んで戦争起こされたウクライナの現実を直視すべき」(4月4日、日本語版)で、「『共に民主党』の反対でゼレンスキー大統領の議会演説が[いったんは]取りやめになった」と書いています。

しかし、主要国の国会でゼレンスキー演説が相次いで実施され、ことに3月23日には日本でも開かれた。そこで韓国の国会は「日本に負けるわけにはいかない」と考え、一度は断ったか返答を保留していた演説を、韓国側から改めて申し込んだのです。

――要はすべて「見栄」なのですね

鈴置:その通りです。ゼレンスキー演説を開いたのも「見栄」。議員が集まらなかったと嘆くのも「見栄」。それをロシアに利用されそうだと慌てるのも「見栄」。

世界中の人々がロシアの侵略をどうしたらやめさせられるかを考え行動している時に、韓国人だけは自分が世界にどう見られるかを気にしているのです。

ウクライナにすれば迷惑な話です。国の存亡がかかっている時に、ろくに助けてくれるわけでもない韓国人の見栄のために、大統領のビデオ演説を作って送ってやらねばならないのですから。

中央日報の政治漫画(4月13日)が韓国国会の自分勝手さを突きました。映像の中ではゼレンスキー大統領が「自由民主主義」と書いた紙を持ってこちらを見つめている。しかし、外の椅子には誰も座っておらず、「参加しない自由」という紙だけが置かれている。ゼレンスキー大統領の額には汗が……。漫画の見出しは「招待しておいて…」です。

東京特派員がこぞって暴く「日本の下心」

――メディアは分かっている……。



鈴置:そうとは限りません。韓国メディアもかなり異様なのです。東京特派員が一斉に「ウクライナ難民を受け入れる日本政府の下心を探る」との視点で記事を書きました。

朝鮮日報のチェ・ウンギョン特派員は「急派された日本の外相、帰国の際にウクライナ避難民20人を連れ帰る」(4月3日、韓国語版)で「新たに再編される世界秩序で影響力を発揮するため」と断じました。

YTNのイ・ギョンア特派員はさらに踏み込みました。「【字幕ニュース】6歳の子供から66歳の老人まで…日本政府、前例のない対応」(4月6日、韓国語)で「国連の常任理事国になる狙いだ」と解説しました。

中央日報のイ・ヨンヒ特派員は「ウクライナを名分に軍拡に走る日本」に懸念を示しました。「【グローバルアイ】日本は平和を志向しているのか」(4月8日、日本語版)です。

ハンギョレのキム・ソヨン特派員も「難民に消極的な日本、ウクライナ避難民に異例の支援行う理由は」(4月7日、日本語版)で、理由は決め付けませんでしたが「なぜ、日本がウクライナを助けるのか」と首を傾げました。

韓国の特派員らは「日本は何らかの下心がなければウクライナを助けるはずがない」と信じている。裏返せば、助けても得にならないウクライナを助ける必要はない、と考えている。これが韓国の本音なのです。

戦争が起きた際には侵攻した国を全力で羽交締めにする。侵略された国に対しては可能な限り支援する――。これが普通の国のごく自然な行動です。この当たり前のことが韓国人には理解できないのです。

普通の記者なら「日本の下心」を探るより先に「韓国がなぜ、困った国の人々に手を差し伸べないか」を掘り下げるはずなのですが……。

大統領候補も「韓国の損」

――国会を「恥さらし」と非難する韓国メディアも……。

鈴置:褒められる存在とは言えません。というか、国全体がおかしいのです。ロシアのウクライナ侵攻が始まった翌日の2月25日、大統領選挙を戦っていた左派「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)候補は「キャリアが6カ月の初心者政治家が大統領になり、ロシアを刺激したため衝突した」と発言しました。

ライバルの尹錫悦(ユン・ソクヨル)氏は政治経験が皆無。「戦争を起こしたゼレンスキー大統領」を使って、あてこすったわけです。「ウクライナの素人大統領」を強調して票を稼ごうとの、あきれるばかりの作戦でした。

一方、保守「国民の力」の候補、尹錫悦氏。ウクライナ侵攻に対し懸念が高まった際の最初の発言は「経済制裁などにより、我が国の企業が被害を受けないよう徹底的に備えなければならない」でした。聯合ニュースの「尹、『NSC常任委員会を開き、ウクライナ在留国民の安全を確保せよ」(1月25日、韓国語版)が伝えました。

落選した李在明氏も当選した尹錫悦氏も、侵略戦争をやめさせようとの意思は全く見せず、自分かせいぜい自国企業の利益を確保することに執心したのです。韓国では大統領になろうという人がこの程度ですから、国会議員や記者に世界の常識を求めても無駄なのです。

恩知らずで愚かな韓国

――韓国は異質な国なのですね。

鈴置:世界も「韓国の異質さ」に気付きました。米国は対ロシア制裁に加わろうとしない韓国を罵倒しました。国務省が所管するVOA(Voice of America)を通じ、「同盟国の中で唯一米国と行動を共にしない国」「恩知らずで愚かな国」と名指しで非難したのです(「中国が早くも『尹錫悦叩き』、米国は『なんちゃって親米はやめろ』」参照)。

「恩知らず」とは朝鮮戦争の際に世界中から助けて貰ったのに、ウクライナが同様の境遇に陥った時に知らん顔をした、という意味です。実は、韓国国会でのゼレンスキー演説も朝鮮戦争に言及しています。以下です。

・This could be seen in the 20th century. And you remember that. You know what it's like to defend your land. You remember when in the 1950s you were attacked by those who wanted to destroy your freedom.

「20世紀にはこんなこと[侵略戦争]が起こった。1950年代にあなたたちも、自由を破壊しようとする攻撃を受けただろう」とゼレンスキー大統領は韓国人に呼びかけた。

そのうえで武器供与を求めたのです。戦車「T-80」などウクライナの兵士にとって使い勝手のいいロシア製兵器が中心のようです。もちろん、ロシアの顔色を見る韓国は供与するつもりはない。屁理屈をこねて拒否しています。

「弱い輪」はQuadお断り

――尹錫悦政権になったら韓国は外交姿勢を変えませんか?

鈴置:米政府は楽観していません。3月19日、Quadへのオブザーバー参加を拒絶しました(「中国が早くも『尹錫悦叩き』、米国は『なんちゃって親米はやめろ』」参照)。それは尹錫悦次期政権が「米国回帰」の証として打ち出した目玉政策です。

本気で米国側に立つ覚悟がない韓国を、米国は日米豪印の対中包囲網たるQuadに入れるつもりはないのです。「腰の入らない韓国」を加えれば、中国が「同盟の最も弱い輪」となる韓国を狙い撃ちしてQuadを崩しに来るのは確実だからでしょう。

ワシントンポスト(WP)が当選後の尹錫悦氏にインタビューしましたが、やはり「腰の入らない韓国」にスポットを当てました。記者は「Quadの既存メンバーは、経済面で対中依存度の高い韓国を信頼できるパトナーと見なせるのか……」と聞いています。

一問一答「Interview with South Korea’s next president, Yoon Suk-yeol」(4月14日)からその部分を引用します。

・You want South Korea to join the Quad, which is a grouping to counter China’s rise. But South Korea is still heavily dependent on China economically, and of course it also has North Korea to think about.

・Given these circumstances, why should Quad members view South Korea as a credible partner and a potential new member? And how can South Korea diversify its economy so that it is less dependent on China?

これに対し尹錫悦氏は「政治と経済、つまり米中は両立できる」(South Korea can coexist between these economic and political issues when it comes to China and the United States.)と答えました。

すると、WPの記者は、政治的に米国に寄ったら中国から経済的にいじめられたTHAAD(地上配備型ミサイル迎撃システム)の配備問題を引き合いに出して「あなたの言う『政経分離』には現実性があるのか」とたたみかけました。

・You can talk about THAAD [a U.S. missile defense system deployed to South Korea] as a security matter, but it carried real economic costs for South Korea. So would you actually separate them? Is it realistic?

これはWPのインタビューというより、米政府による尹錫悦次期大統領への「口頭試問」です。なお、WPはウクライナに対する武器供与をするつもりはないかとも聞きましたが、尹錫悦氏は「様々な障害」を理由に拒否しました。

韓国は民主国家か

――最後にもう一度、聞きます。ロシアが怖いことも分かりました。中国の顔色を見ていることも分かりました。でも韓国は、自由と民主主義の側に立たずして、それを守れると思っているのですか?

鈴置:そもそも、韓国は自由と民主主義を守ろうなどと考えてはいません。

――韓国は民主主義国家になったと思っていました。

鈴置:新聞への検閲や拷問がない、あるいは公正な選挙が行われている、という意味では民主主義国になったのでしょう。でも、自由と民主主義を死に物狂いで守ろう、とまでは考えてはいません。

その証拠に、自由や民主主義の基礎となる法治がどんどん崩れていても――もともと怪しいのですが、気にも止めません。未だに「我が国はアジア最高の民主主義を実現している」と多くの韓国人が本気で信じている。少なくとも、欧米や日本型の民主主義を目指してはいないのです。

――では、民主化とはいったい何だったのですか?

鈴置:私も今、それを考えているところです。1987年の民主化をもたらしたのは独裁政権に対する国民の怒りでした。デモの現場でひしひしと感じたものです。機動隊から逃げ惑う学生を街の人々は自分の店に匿いました。ホテルの従業員らは屋上から学生らに大量のおしぼりを投げました。顔や手足にくっついた催涙弾の粉末を拭け、というのです。

拷問して平気で国民を殺す軍事政権は許せないと、普通の人も考えた。ただ、彼らは無茶苦茶な現状をなんとかせねばいけない、と考えただけで、西欧型の民主主義の実現をゴールに据えていたわけではなかった。

ここでもまた「見栄」

――知識人もそうでしたか?

鈴置:知識人は「日本や西欧を目標にする」と明確に表明していました。韓国を「遅れた国」ととらえていたからです。彼らの原動力は恥ずかしさでした。でも、今となってはそれが裏目に出た気がします。

世界から「民主化した」と認められれば、つまり恥ずかしさから逃れられれば十分ということになってしまう。自分の国の民主政治の仕組みが壊れ始めようと、世界で自由と民主主義が侵されようと、「民主国家」のブランドさえ確保できていればよいのです。

――「見栄」ですね。

鈴置:そうです。韓国人は自分の「見栄」さえ満足できれば、ウクライナがどうなろうと構わないのです。

鈴置高史(すずおき・たかぶみ)

韓国観察者。1954年(昭和29年)愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター(ハワイ)でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『米韓同盟消滅』(新潮新書)、近未来小説『朝鮮半島201Z年』(日本経済新聞出版社)など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

