¿·¾±¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¤è¤ê¸½¾õ¿¼¹ï¡Ä¡¡À¾Éðà¤¹¤Ù¤Æ¸å¼êá¤Î¥É¥í¾Â£·Ï¢ÇÔ
¡¡À¾Éð¤¬£¸Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£±¡½£¸¤È»´ÇÔ¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£·Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ï£´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ¡¢ÀéÍÕ¡¢ÀçÂæ¤ÈÂ³¤¤¤¿Ï¢ÇÔ¤ÏËÜµòÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤ÏÀé²ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦ÆÀÅÀ¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¸÷¤¬£±¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤Ë£´¼ºÅÀ¡£ÄÔ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½µå¤ËÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊÑ²½µå¤¬´Å¤¯Æþ¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹â¶¶¸÷¤ÎÅêµå¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²¼¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿Åê¼ê¤âÅê¤²»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¾¡¤Ã¤¿¤éÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÁª¼ê¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ê¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡Ë¡£·ë²Ì¤À¤«¤é¤Í¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¡×¤È¶¯°ú¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°Ç¯ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±£Ö¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤ÀÀ¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤«¤é¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¥·¡¼¥º¥ó¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¿·¾±¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¸½¾õ¤Ï¿¼¹ï¤À¡£
¡¡¿¹¡¢»³Àî¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¤¤ÆÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë·ª¸¶¡¢ÌøÅÄ¤Î¼ç¼´£²¿Í¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢À®½ÏÅÙ¡¢Í»ö¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤Î¤¢¤ëÀ¾Éð¤À¡£