¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¢´ÆÆÄ¤Îºä¸ýÂó¡¡±à»Ò²¹»á¤Î ¡ÈÀ²Ã³²ÊóÆ»¡É ¼õ¤±¼Õºá¡ÖÇÐÍ¥£Ô¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¢´ÆÆÄ¤Îºä¸ýÂó¡Ê£´£·¡Ë¤¬£µÆü¿¼Ìë¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö½µ´©½÷À£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤¬£´Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö±à»Ò²¹¤ÎÀ²Ã³²¤ò½Ð±é½÷Í¥¤é¤¬¹ðÈ¯¡ª¡Ø¼ç±é¤Ë¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡Ù¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÂçÊª´ÆÆÄ¤ÎÈÜÎô¤ÊÍ×µá¡×¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÐÍ¥£Ô¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Îºä¸ý¤Ï¡Öº£²ó¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°²è¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö£´·î£´Æü¤ËË¿´ÆÆÄ¤¬½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÜ¤ï¤¤¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ë£Ô¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î£Ô¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï»ä¡¢ºä¸ýÂó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö£±£°Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤ÏËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤ÇàË¿´ÆÆÄá¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢±à»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤º¡Öº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Çà°û¤ß²ñá¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë»ä¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤È°û¤ß²ñ¤ò²¿²ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¼ã¼ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç°û¤ß²ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢»Å»ö¤ò¥¨¥µ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°û¤ß²ñ¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ±ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê»Å»ö¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î°û¤ß²ñ¤Î¾ì¤Ç¤âÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤äÍ§¿Í¡¢¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÀß¤±¤Æ±Ç²èºî¤ê¤Ë¼ê½õ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤Î¹¤¬¤ê¡¢±Ç²èºî¤ê¤Î¼ê½õ¤±¤Î¤¿¤á¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡±Ç²è³¦¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤ÇÇÐÍ¥¤Îºç±ÑÍº¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚ²¼¤Û¤¦¤«¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©¾ìÅª¾å°Ì¼Ô¤¬²¼¤Î¼Ô¤Ë»Å»ö¤ò¥¨¥µ¤Ë¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö½µ´©½÷À£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤Ç¤Ï¡¢£Ô¤³¤Èºä¸ý¤¬±à»á¤Î¼«Âð¤Ë¹ðÈ¯½÷À¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤à¥¢¥·¥¹¥Èá¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºä¸ý¤Ï¡Ö°û¤ß²ñ¤Ë¤¤¤¿¡¢¾ì¤òÀß¤±¤¿¡×¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Ë¿´ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ°²è¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Öº£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡»°ÅÙÌÜ¤ÎÆ¬¤ò²¼¤²¤¿ºä¸ý¤Ï¡Ö¤Õ¤¦¤Ã¡×¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¡Öº£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ºä¸ýÂó¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£±£°Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£