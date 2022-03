米フロリダ州オーランドの複合型エンターテインメント施設「アイコン・パーク(ICON Park)」で24日午後11時頃、14歳のタイリー・サンプソンさん(Tyre Sampson)が高さ約131メートル(430フィート)のフリーフォールから落下し、搬送先の病院で死亡が確認された。

【この記事の動画を見る】

事故があったフリーフォールは30人乗りで、昨年12月末にオープンしたばかりの人気アトラクションだった。高さは世界一を誇り、安全バー(肩ハーネス)を自分で下ろして体を固定するタイプで、回転して上昇後に急降下し、最大落下速度は時速約120キロ(75マイル)にもなるという。

『The Sun』によると、フリーフォールが上昇する少し前に撮影された写真では、座席に座ったタイリーさんの安全バーが完全に下がっていないことが確認されており、事故当時の様子を撮影した動画では、ライドが急降下する途中でタイリーさんが宙に放り出されているのがはっきりと映し出されていた。

オレンジ郡保安官事務所では、タイリーさんの安全バーがしっかり固定されていたのか、スタッフは最終的な安全確認を行ったのかなどについて調査を進めているが、25日に行われた会見で保安官のジョン・ミナさん(John Mina)は「事件性はなく悲劇的な事故の可能性が高い」と述べた。

なお同じライドに乗っていたモントレー・ウィリアムズさん(Montrey Williams)は「最初はフリーフォールの部品の一部が落下したのかと思った。でも地面に近づくと、人間が横たわっているのが分かった。みんながパニックに陥り悲鳴があがっていた」と現場がかなり混乱していたことを明かしており、フリーフォールは現在も閉鎖されている。

ちなみに同施設では2020年9月、21歳の男性がスターフライヤーと呼ばれる回転ブランコを点検中に高さ約15〜18メートル(50〜60フィート)から転落して死亡している。

タイリーさんはミズーリ州セントルイスの学校の春休みを利用し、友人の家族と一緒に同施設を訪れていた。友人からは“ジェントル・ジャイアント(優しい巨人)”と呼ばれ、学校の成績は優秀でアメリカンフットボール部に所属、将来はNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)でプレーすることを夢見ていたという。

画像は『The Sun 2022年3月26日付「SECONDS FROM DEATH Chilling ICON Park video shows Tyre Sampson’s harness was not buckled moments before he fell to his death」(Credit: AP)(Credit: Facebook)』『The Sun US 2022年3月25日付「‘GENTLE GIANT’ Tyre Sampson identified as 14-year-old ICON Park Orlando victim who fell to his death from world’s tallest drop ride」(Credit: Facebook/Tyre Sampson)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)