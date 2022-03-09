Ž¢º£¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¥×¡¼¥Á¥ó¤¬2·î24Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ØÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£Ä¹¤¤¥í¥·¥¢³°¸ò¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤À¤Ã¤¿
2022Ç¯2·î24Æü¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£»×¤¨¤ÐÉ®¼Ô¤Ï¡¢55Ç¯´Ö¥í¥·¥¢¤È¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¾×·â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀïÁè¤¬Æ²¡¹¤ÈÀÊ¤ò¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µö¤·¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯¤ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¿¿Äì¹Í¤¨¤ë¡£
ÀïÁè¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤ÞÊÆ²¤NATOÅùÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¡¢¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉð´ï¶¡Í¿¤Ï¤¸¤áÊª¿´Î¾ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤Î³ÈÂç¡¢¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀ©ºÛ¤Î¼Â»Ü¡×£¥ê¥Ù¥é¥ë¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼½ô¹ñ¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥×¡¼¥Á¥óÈãÈ½¡¢¤ò»°ËÜÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶ËÂç²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¿¯¹¶¤Ï¡Ö2·î24Æü¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¤½¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¹ï¤â¤Ï¤ä¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌÀïÁè¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥×¡¼¥Á¥ó¤¬2·î24Æü¤ËÁ´ÌÌÀïÁè¤Ë¤Õ¤ß¤³¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀïÁèÌÜÅª¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÌÜÅª¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Î¤ß¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤ÄäÀï¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºòÇ¯¤Î12·î¤´¤í¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼þÊÕ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤¬Âçµ¬ÌÏ±é½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÎÌÜÅª¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯¡¦¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¡ÊÎ¬¾Î¥É¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Î2¤Ä¤Î½£¤Ë½»¤à¥í¥·¥¢¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÄ¹´üÅªÌÜÅª¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëNATO¤ÎÅìÊý³ÈÂç¤ÎÌäÂê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ª¤è¤Ó¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤òNATO¤Ë¤Ï²ÃÌÁ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢º£²óÀ¤³¦¤ò¿ÌÙþ(¤·¤ó¤«¤ó)¤µ¤»¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´ØÏ¢¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¶áÉ®¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢£ÌäÂê¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥ß¥¢È¾ÅçÃ¥¼è¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤É¤¦¤·¤Æ¥É¥ó¥Ð¥¹¤Î¥í¥·¥¢¿Íµï½»¶è¤ÎÌäÂê¤¬¤«¤¯¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÏÃ¤Ï¡¢2014Ç¯2·î¤Î¥æ¡¼¥í¡¦¥Þ¥¤¥À¥ó¡Ê¥¥¨¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ë¹³µÄ±¿Æ°¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Ì¥³¡¼¥ô¥£¥ÁÂçÅýÎÎ¤¬¥¥¨¥Õ¤«¤éÊüÃà¤µ¤ì¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¤³¤ì¤ò¥¯¥ê¥ß¥¢²óÉü¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿»þÅÀ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ±Â²¤Îµ²±¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬»Ä¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤È·³»öÎÏ¤Ë¤è¤ê¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢¤ò¤È¤ê¤â¤É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥¨¥Õ¤Ç»ÃÄêÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿¥ä¥Ä¥§¥Ë¥å¥¯¼óÁê¤Ï¡¢ÅìÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î»ÈÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¯ºö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ò¸øÍÑ¸ì¤È¤¹¤ë¥É¥ó¥Ð¥¹Î¾½£¤ÇÌÔÎõ¤ÊÈ¿È¯¤ò¤Ò¤¤ª¤³¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÆ°°÷¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤ËÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤Ï¡¢2015Ç¯2·î¤ËÆÈÊ©¤Î»¿Æ±¤ò¤¨¤Æ¡Ö¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¡×¤ò·ë¤Ó¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹ÌäÂê¤Î²ò·è¤ò´ë¿Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤ÎÄÃÀÅ²½¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÀÛÃø¡Ø´íµ¡¤Î³°¸ò ¼óÁêÃÌÏÃ¡¢Îò»ËÇ§¼±¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡¢2015Ç¯¡¢202¡Á210¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£
¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸ÀÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥ó¥Ð¥¹¤ÈNATO³ÈÂç¤ÎÌäÂê¤¬Ï¢·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯²ò(¤ï¤«)¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÍÀé¶â¤À¤Ã¤¿
2015Ç¯2·î¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤Î½ðÌ¾¼Ô¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦OSCE¡Ê²¤½£°ÂÁ´ÊÝ¾ãµ¡¹½¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥Í¥Ä¥¯¤È¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¤Î¥í¥·¥¢¿Íµï½»¶è¤ÎÂåÉ½¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¹ç°ÕÅÀ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Î¿Í¸¢¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥í¥·¥¢¿ÍÆÃÊÌ¶è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¹ç°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤¬Ìµ»ö¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¿ÍÆÃÊÌ¶è¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁÌäÂê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËÅöÁ³¤³¤ÎÆÃÊÌ¶è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤ë¤ËNATO¤Ë¤ÏÆâµ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÌ±Â²Ê¶Áè¤Þ¤¿¤ÏÎÎÅÚÊ¶Áè¤òÍ¤¹¤ë¹ñ¤Ï¤³¤ì¤òOSCE¤Î¸¶Â§¤Ë½¾¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¶Áè¤òÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢²ÃÌÁ¤òµö¤¹¤«ÈÝ¤«¤ÎÈ½ÃÇÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¡ÖNATO³ÈÂç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡á2008Ç¯11·î5Æü²þÄû¡×¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆâµ¬¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ï¡¢»ö¼Â¾åNATO²ÃÌÁ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¡×¤³¤½¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤ÎÂçÀ¯ºö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¢£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡ÖÈà¤é¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤À¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂçÅýÎÎ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÁ´ÈÝÄê¤«¤éÀ¯ºö¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢2019Ç¯5·î¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢2018Ç¯11·î8Æü¤ÎÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¥Ð¥¹2½£¤Î¥í¥·¥¢¿ÍÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤é¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤À¤«¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¡¢¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸½À¯¸¢¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚÅª°ìÂÎÀ¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¤ß¤«¤é¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤òÁ´ÌÌ»Ù»ý¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤·¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢2·î21Æü¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹¤Î2¤Ä¤Î¡Ö¶¦ÏÂ¹ñ¡×¡Ê¡Ö¥É¥Í¥Ä¥¯¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡×¡Ö¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡×¡Ë¤ÎÆÈÎ©¤ò¾µÇ§¡£Î¾¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¡ÖÍ§¹¥Áê¸ß±ç½õ¾òÌó¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥ó¥Ð¥¹ÌäÂê¤Ï¤«¤¿¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢NATO¤ÎÅìÊý³ÈÂç¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¹ç°Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Öº£¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¿¿°Õ
¤·¤«¤·¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤¬2·î24Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤ï¤º¤«¤Ë3Æü¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹Î¾¶¦ÏÂ¹ñ¾µÇ§¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£´û½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É®¼Ô¤â¤½¤Î¸¶°ø¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¥É¥Í¥Ä¥¯¡¦¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤òÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤·¤â¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÅ·ºÍÅª¤ÊÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ê¡¢2·î21Æü¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥É¥ó¥Ð¥¹Î¾¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤·¤¿¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁÐÊý¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Î¾¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¹ñºÝË¡¾å°ÂÄê¤·¤¿´ðÁÃ¤ò¤â¤Ä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»Ä¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÌ±Â²ÅªÌ·½â¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
NATO¤ÎÆâµ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÌ±Â²Ê¶Áè¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤òË¸(¤µ¤Þ¤¿)¤²¤ëÍ×°ø¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹¶·â¤òÌ¿¤¸¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¡Öº£¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬É®¼Ô¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢º£¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤·¤«Ê¬¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÄäÀï¤Ë¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÆâÅªÏÀÍý¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
2·î24Æü°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤ÏÀïÁè¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î²¼¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤Ï¡¢Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤àNATO½ô¹ñ¤Ï¼«¤éÀï¤¤¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉð´ï¶¡Í¿¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÇÅÝ¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ëÂ«¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶¯Îõ¤ÊÀ©ºÛ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¸å¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤òÅ¨¹ñ¤È¤·¤¿¿·²¤½£°ÂÊÝÀ©ÅÙÁÏÀß¤ÎÌÏº÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢ÈóÆñ¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤òÀê¤á¡¢3·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¨»þÅ±Âà·èµÄ¤¬¡¢»¿À®141¡¢È¿ÂÐ5¡¢´þ¸¢35¤ÇºÎÂò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ßÅÄÆâ³Õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂÐ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉð´ï¶¡Í¿¡×¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÈóÆñ¤ÈÀ©ºÛ¤Î¶¯²½¤ËÉ¬»à¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ì¹ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¼çÆ³¤Î¡ÖÂÇÅÝ¥×¡¼¥Á¥ó¡×ÏÀ¤¬À¤ÏÀ¤òÉ÷óÓ(¤Õ¤¦¤Ó)¤¹¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡NATO¤ÎÅìÊý³ÈÂç¤³¤½ºÇÂç¤Î´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥·¥«¥´Âç³Ø¤Î¥ß¥¢¥·¥ã¥¤¥Þ¡¼¶µ¼ø¡Ê¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤ÏÀ¾Â¦¤Î¸í¤ê¡Ù¡ÊForeign Affairs, 2014 September/October¡Ë¡Ø2015Ç¯¥·¥«¥´Âç³Ø¸ø³«¹ÖµÁ¡Ù¡Ø2022Ç¯New Yorker Interview¡Ù¡Ë¡¢¢¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤Î¥½Ï¢ÌäÂê»ØÆîÌò¤À¤Ã¤¿¥É¥ß¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥à¥¹¡¢£¥í¥·¥¢´ØÏ¢¾ðÊó¤ò±Ñ¸ì¤ÇÃ°Ç°¤Ë¾Ò²ðÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥ê¥¹¥È¤Î¡Ø»ä¤Î°Õ¸«¡Ù¤Ê¤É¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÆâÅªÏÀÍý¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢º£²ó¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤ÈÌÀ³Î¤Ë»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆâÅªÏÀÍý¤òÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½¤¬º´Æ£Í¥»á¤À¤È»×¤¦¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤è¤ê¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤ÆüËÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥í¥·¥¢¤ÎÆâÅªÏÀÍý¤òÄÉµá¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ³°¸ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ïº£¤Ç¤â¤Ê¤·¤¦¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤¥í¥·¥¢¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¥íÀïÁè¤ÎÂç¾¡Íø¤ÈÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèºÇ¸å¤Î²Ð»ö¾ìÅ¥ËÀÅª¹¶·â¤Î¶þ¿«¤È¤½¤Î¸å¤Î±Ê(¤Ê¤¬)¤¤ÎÎÅÚ¸ò¾Ä¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÆâÅª¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯12·î°Ê¹ß¶ÛÄ¥¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¥É¥ó¥Ð¥¹¤ËÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¡×¤È¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃæÎ©²½¡×¤Î2¤Ä¤Î²ÝÂê¤¬¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤½¤Î¤³¤È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤¤Á¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÎÁ³¤ë¤Ù¤ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤«¤é¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡Ê¡ã¡ÖNATO¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÈá¤·¤¤ÍýÍ³¡Ê2021Ç¯12·î16Æü¡Ë¡ä¤ª¤è¤ÓÀÛÊ¸¡ØResponsible Statecraft¡Ê2022Ç¯1·î24Æü¡Ë¡Ù»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢º£³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá»´¤Ç´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥é¥Ö»°·»Äï¡×¤Î¡ÖÄï»¦¤·¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤âÁá´üÄäÀï¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë³°¸ò¸ò¾Ä¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¥×¡¼¥Á¥ó¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤ë¿ÍÊª¡×¤È¤Ï
É®¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃæÎ©²½¡×¤È¡ÖÎ¾¹ñ·³¤ÎÂ¨»þÄäÀï¡×¤¬º£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹ç°Õ¤Ç¤¤ëºÇÄã¸Â¤ÎÍ×·ï¤À¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ³°¸ò¤¬¤½¤³¤ÇÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤Ï°ì¸«¤ÎµÒ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ³°¸ò¤Ë¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤¬¤¢¤ë¡£´ßÅÄÁíÍý¤¬Ê¢¤ò¤¤á¤ì¤Ð¡¢º£¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ±ÌÁ¤ÎÊ¬Îö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï»×¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡£
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¸å¤ÎÆü¥í´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÕ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»öÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤â´üÂÔ¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
º£¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºö¤Î¤ß¤òÉü¾§¤·¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤À©ºÛ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢56Ç¯Æü¥½¶¦Æ±Àë¸À¤ò´ðÁÃ¤È¤¹¤ëÊ¿ÏÂ¾òÌó¸ò¾Ä¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥´¥ë¥Ð¥Á¥ç¥Õ¤È¤Î¸ò¾Ä°ÊÍè30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ÈÂç¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ä¶À°È÷¤ÎÎØ¡×¡Êº«ÉÛ¡¦Êè»²¡¦¥Ó¥¶¤Ê¤·¡¦»ÍÅç¼þÊÕµù¶È¶¨Äê¡¦¼«Í³Ë¬ÌäÅù¡Ë¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¾òÌó¶É¤ÎÅ´ÊÉ¤ÎË¡Î§ÏÀ¤Î²¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËÌÊý»ÍÅç¡×¤¬ºÆ½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ÏËÜ¹Æ¤Ç¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£¡Ê2022Ç¯3·î8ÆüÉ®¡Ë
----------
Åì¶¿ ÏÂÉ§¡Ê¤È¤¦¤´¤¦¡¦¤«¤º¤Ò¤³¡Ë
ÀÅ²¬¸©ÂÐ³°´Ø·¸Êäº´´±
1945Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1968Ç¯ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£¾òÌó¶ÉÄ¹¡¢²¤°¡¶ÉÄ¹¡¢Ãó¥ª¥é¥ó¥ÀÂç»È¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯¤ËÂà´±¡£2010Ç¯¤«¤é2020Ç¯3·î¤Þ¤ÇµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¡¢À¤³¦ÌäÂê¸¦µæ½êÄ¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÎò»Ë¤È ³°¸ò Ì÷¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦ÅìµþºÛÈ½¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÀÅ²¬¸©ÂÐ³°´Ø·¸Êäº´´± Åì¶¿ ÏÂÉ§¡Ë