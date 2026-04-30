大阪3月限ナイトセッション 日経225先物58670-1350 （-2.24％） TOPIX先物3706.5-71.5 （-1.89％） シカゴ日経平均先物58915-1105 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 29日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。NYダウは5日続落となった。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が停滞するなかで、WTI原油先物価格が1バレル＝106ドル台と大幅に上昇したことが売り