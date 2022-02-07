¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÌ£¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÎÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÇËÜÊª¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÎ¢¥ï¥¶
¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÌ£¤Ë·ã»÷!?
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¶¡µëº¤Æñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥ÈÆñÌ±¤¬Â³½ÐÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥åー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥È¥Ý¥Æ¥È¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª¤½¤Î±½¤ò¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¯¡¢¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÎÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È2¾¦ÉÊ¤ò¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤ë2¤Ä¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤â¸¡¾Ú
Á°¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÍÈ¤²¤Æ±ö¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏËÜÊª¤ÎÌ£¤Ë¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌý¤Ëµí»é¤ò²Ã¤¨¤ë¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥À¥·¥À¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ÎÎ¢µ»¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤òËÜ²»¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥åー¥¹¥È¥ê¥ó¥°
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª
¥µ¥é¥ÀÌý¤Ç¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Æ¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀ¤µ¤È¸À¤¤¡¢Ä¹¤µ¤È¸À¤¤¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¾¯¤·¥·¥Ê¥·¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¶¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿©´¶¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¤É¤³¤«É÷Ì£¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤È¹ó»÷¡ª¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥·¥åー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡Ë
Àè¤Û¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê1kgÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¥³ー¥Êー¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç235±ß¤È¤Ï¡¢ÎÉ¿´Åª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼«¼Ò¤Ç¥Ù¥ë¥®ー¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¤¬²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´Î¿´¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¤è¤ê¼ã´³ÂÀ¤¯¤ÆÃ»¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤µ¤â¾¯¡¹¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¡Ä¡Ä¤«¤Ê¡©
¥µ¥é¥ÀÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¡¢±ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ£¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤è¤ê¤â¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¯¡¢¿©´¶¤¬¤ä¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÌ£¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Î¤¦¤Á¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êËÜÊª¤Ë¶á¤¤¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÂçº¹¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¡£Î¾Êý¤È¤â¸«¤¿ÌÜ¤ä¿©´¶¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÉ÷Ì£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤À¤±¡ª¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¢µ»¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÌ£¤Ë¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶1¡ÖÌý¤Ëµí»é¤ò²Ã¤¨¤ë¡×
¥Þ¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢µí»é¤È¥Ñー¥àÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ÎÈëÌ©¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍÈ¤²Ìý¤Ëµí»é¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µí»é¤ÏÌý¤Î2～3³äÎÌ¤¬ÍýÁÛÅª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2～3¤Ä¤Ç¼Â¸³¡£Ìý¤Ï¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤äÊÆÌý¤Ê¤É¡¢¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥ÀÌý¤Ëµí»é¤ò3¤ÄÆþ¤ì¤ÆÍÈ¤²¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÌ£¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¡¢¤¤¤¶¼Â¿©¤Ç¤¹¡ª
É÷Ì£¤Ï¤«¤Ê¤êËÜÊª¤Ë¶á¤¤
ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ð¤«¤éÆ°ÊªÀ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿©´¶¤Ï´°Á´¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¡£É¡¤ËÈ´¤±¤ëÉ÷Ì£¤ä¸ý¤Ë»Ä¤ëÍ¾±¤¤â¡¢¤«¤Ê¤êËÜÊª¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥ÀÌý¤À¤±¤ÇÍÈ¤²¤¿¤È¤¤è¤ê¤Ï¡¢ÃÇÁ³¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÀÖ¤¤È¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤ÎÄÌ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËËÜÊª¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÌ£¤Ë¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶2¡Ö¥À¥·¥À¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¡×
¡Ö¥À¥·¥À¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëµíÆù¤À¤·¤ÎÊ´ËöÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑÎÌ¤Ï¡¢ÎäÅà¥Ý¥Æ¥È200g¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥·¥À¾®¤µ¤¸1/2ÇÕ¤¬ÌÜ°Â¡£ÍÈ¤²Î©¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥È¤ò¥Ü¥¦¥ë¤«¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¥À¥·¥À¤ò²Ã¤¨¤Æ¿¶¤êº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¡¢¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¡ª
¥À¥·¥À¤ÎÇ»¤¤Ãã¿§¤Ç¥Ý¥Æ¥È¤¬¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¹¡£µíÆù¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ì£¤Ë±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡
ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿2¼ïÎà¤ÎÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÎÎäÅà¥Ý¥Æ¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤Ï ¡È¤Û¤Ü¡É ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡ª
¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÊª¤Ë°ìÈÖ¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍÈ¤²Ìý¤Ëµí»é¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍÂç¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¢ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¤¬ÉáÄÌ¤ËÇã¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÎÎäÅà¥Ý¥Æ¥È¤Ï°ÂÃÍ¤ÇÎÌ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤Ò¤ÈÂÞÇã¤¨¤Ð¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥Èµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥åー¥¹¥È¥ê¥ó¥°
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÎäÅà ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È
²Á³Ê¡§278±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§1kg
¥«¥í¥êー:100g¤¢¤¿¤ê133kcal
¸¶»º¹ñ¡§¥ª¥é¥ó¥À
¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ê¥·¥åー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÎäÅà ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È
²Á³Ê¡§235±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§1kg
¥«¥í¥êー:100g¤¢¤¿¤ê148kcal
¸¶»º¹ñ¡§¥Ù¥ë¥®ー