½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÏÀ¡Ö¸¤¤Î¤¦¤ó¤Á¤ËÅÜ¤ë¤è¤ê¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Æ¡ØÆ§¤à¿Í¤ò½õ¤±¤¿¡Ù¤È»×¤¨¡×
¡¡½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¡¢11·î20Æü¸ø³«¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø½ê¥Þ¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Ã¤¯¥È¥³¥í¡Ù¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¥¬¥ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëYouTuber¡¦¥Þ¥Ã¥¯ºæ¤«¤é¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿½ê¤Ï¡¢¡ÖÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÈäÏª¡£
¡¡¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Þ¤ÀÀè¤¬Ä¹¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¤¦ÀÞ¤êÊÖ¤·¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸¤¤Î¤¦¤ó¤Á¡¢Íî¤È¤·¤¿¥ä¥ÄÃ¯¤À¡ª¡¡¤Ã¤ÆÅÜ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÒÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¼¡¤ËÆ§¤à¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¼¡¤ËÆ§¤à¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¤òµß¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¿À¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¿ò¹â¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡½ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ô¿ÍÀ¸ÁêÃÌ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡½ê¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÆ±¤¸»ö¾Ý¤Ç¤â¸«¤ë³ÑÅÙ¡¦Êý¸þ¡¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔËÜÅö¤Ë¡¢Âª¤¨Êý¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£¡£¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡¡½ê¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤é³Ø¤ÖÅÀ¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£