À¯ÉÜ¡¢ÀÐÌýÍ¾¾êÊ¬¤ÎÇäµÑ¸¡Æ¤¡¡¼óÁê¡ÖÆüÊÆ¤Î¶¨Ä´Á°Äó¡×
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¸¶Ìý²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀÐÌýÈ÷ÃßÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¾¾êÊ¬¤ÎÇäµÑ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Êü½Ð¤ÎÌÜÅª¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÏ¢Ë¡¤Î²þÀµ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤áÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡£ÊÆ¹ñ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤È¤ÎÏ¢Æ°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï20Æü¡¢Êü½Ð¤Ë´Ø¤·¡ÖÆüÊÆ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ø·¸¹ñ¤È¤Î¶¨Ä´¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¾»³»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤ÎÀÐÌýÈ÷ÃßË¡¤Ç¤Ï¡¢Êü½Ð¤ÏºÒ³²¤ä³¤³°¤ÎÀ¯¾ðÉÔ°Â¤Ê¤É¶¡µëÉÔÂ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍÞÀ©¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿Êü½Ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£