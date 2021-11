昨今、離婚するカップルはさほど珍しくない。海外には、驚くような理由で離婚を申請する人がいるようだ。

エジプト・カイロ市郊外で、結婚後に初めて妻のすっぴん顔を見た男性が「だまされた」と訴え、離婚を求める申請書を家庭裁判所に提出したと、海外ニュースサイト『Gulf News』『The Sun』などが11月5日までに報じた。

報道によると、エジプト在住のある男性(年齢不明)は、SNSを介して女性と知り合ったという。男性は女性(年齢不明、以下妻)と数回デートした後、結婚を決めたそうだ。2人は無事に結婚式を終えて、式の翌朝、男性はメイクをしていない新妻の「すっぴん」顔を、初めて見たという。男性はかなりのショックを受けた。メイクをしていない妻は、不細工で、まったくの別人に見えたからだ。

裁判に出廷した男性によると、男性は結婚後1カ月、妻のすっぴん顔に慣れようと努力したが、無理だったと証言。男性は、妻が厚化粧をして外見を変え男性をだましたと訴え、家庭裁判所に離婚の申し立てをしたそうだ。なお、妻は離婚を拒否していると伝えられている。裁判は現在も続いているという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では、「女性を顔で選ぶからそうなる」「化粧美人なら、それでも悪くないと思うが」「四六時中メイクするように言えば?」「朝起きて、隣に別人の女性(ブス)がいたら、怒りたくもなる」「厚化粧ならデート中に分かる気もするが」「結婚となると、見た目は子どもにも影響する。結婚前に女性の素顔を確認しない男にも責任はある」「だまされたという主張は違うと思う」「こんな薄っぺらい男と早々離婚できて、女性にとっては逆に良かった」など、様々な声が上がった。

離婚を希望する理由は人それぞれだが、一度は結婚を決めた相手だろう。相手に対する思いやりの気持ちを持って、話し合いに臨んでもらいたいものである。

