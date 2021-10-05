¹À¥¤¹¤º¡¡Ý¯°ææÆ¤Î·ëº§Íâ¡¹Æü¤Ë¡Ä ¡È·»¡É ¥í¥¹¡©¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡ÖÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¡×
¿·ºî±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤Î¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¹À¥
¡ÖÈ¾Âµ¤Ç¤â´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤½ë¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£µÙ·ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¨¥¥¹¥È¥é¡Ë
¡¡9·î²¼½Ü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¤Ç¡¢¿·ºî±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤Î¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¹À¥¤¹¤º¡Ê23¡Ë¡£ÊªÍ«¤²¤ÊÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ë¿´¤¢¤¿¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢9·î28Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ý¯°ææÆ¡Ê39¡Ë¤À¡£
¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤ÈÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢3ÅÙ¤á¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø½Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÊ¸»ú¤À¤±¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¹À¥¤ÈÝ¯°æ¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¶¦±é¼Ô°Ê¾å¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Î¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡Ö2¿Í¤Ï2018Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ò°ì½ï¤ËÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¹À¥¤µ¤ó¤ò¸«»ö¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤Î¤¬Ý¯°æ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÝ¯°æ¤µ¤ó¤â¡Ø¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤âµÙ·ÆÃæ¤Ï¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢·»Ëå¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È·»¡É ¤ÎÌç½Ð¤Ë¡¢¡ÈËå¡É ¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ê½µ´©FLASH 2021Ç¯10·î19Æü¹æ¡Ë