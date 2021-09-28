櫻井翔が結婚
『櫻井翔が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月11日
2021年10月5日
2021年10月2日
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和田アキ子「大祝福せなアカン」嵐・櫻井翔と相葉雅紀の同時結婚に言及
結婚というのは「いろんなことがあって踏み切るってこと」とコメント
スポーツ報知
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櫻井翔の結婚相手 嵐のラストイヤーを支えた影の立役者とも
2019年に15年以上も勤めた関西のテレビ局を辞め、単身上京していたそう
女性自身
2021年10月1日
2021年9月30日
2021年9月29日
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二宮和也、結婚発表に「コーヒーをおごった」ファンびっくりの訳
報告を受けて思わずコーヒーをおごった、との内容がファンの間で話題に
J-CASTニュース
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嵐ダブル結婚発表のウラで「結婚を認められなかった」大野智の不遇
活動休止のきっかけとなった大野智の「不遇」に芸能プロ幹部は言及
週刊女性PRIME
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櫻井翔と相葉雅紀の結婚発表は既定路線？「25周年イベント」への布石か
芸能記者によると、芸能マスコミの間では既定路線だったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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櫻井翔・相葉雅紀、報道各社にチョコレート送り結婚報告
2人から報道各社に向けて、記念品のチョコレートが送られた
オリコンニュース
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櫻井翔の結婚で有働由美子に称賛 「心に沁みました」「思わず涙が」
嵐ファンに向け「ばあちゃんわかってるからね、みんなの気持ち」とコメント
J-CASTニュース
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櫻井翔の結婚に広瀬すずが反応 SNSで「祝」の1文字を投稿
28日にInstagramのストーリーズで、名前などは出さず「祝」の1文字を投稿
日刊スポーツ
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櫻井翔と相葉雅紀がW結婚発表、山下智久の祝福コメントに反響
「おめでとうございます」「2人とも最高に優しいお兄さんでした」と祝福
ガジェット通信
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櫻井翔「縁結び伝説」完結 結婚発表で「ついに神主が！」の声
共演者が次々と結婚し、ファンの間では「櫻井神社」と呼ばれていた
女性自身
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相次ぐジャニーズの結婚、関ジャニ∞は2025年大阪万博での大役後か
関ジャニ∞は大阪万博に絡み、「大阪観光シンボルキャラクター」を務める
スポーツ報知
2021年9月28日
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小川彩佳、櫻井翔の結婚VTRに無表情 過去に熱愛報道
28日、メインキャスターの「news23」で櫻井の結婚のニュースを紹介
東スポWEB
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櫻井翔と相葉雅紀「ジャニ初の同時結婚」の裏に嵐復帰？全員結婚もあるか
嵐は2025年に活動を再開する予定があるという情報もあると芸能プロ関係者
FRIDAYデジタル
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「嵐」櫻井翔＆相葉雅紀がW結婚発表 ファンが感じた「前兆」
実はこの日、公式サイトのアーティスト写真が変わっていたと芸能リポーター
ABEMA TIMES
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櫻井翔結婚、小川彩佳はどう伝える？「news23」に注目集まる
ネット上では、news23で小川彩佳がどう伝えるのか、といった声も
J-CASTニュース
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「嵐大好きおじさん」塚地武雅が櫻井＆相葉の結婚祝福「ハピネース」
塚地武雅はTwitterで「いや〜おめでとうー！ハピネース♪」と祝福
日刊スポーツ