¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ÂçËã¶È³¦¤Ë»²Æþ¤ÇÇÈÌæ
¡¡ÂçËãÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦ÊÆ¹ñ´ë¶È¡Ö¥Ñ¡¼¥à¥º¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤²Î¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤È¿·¾¦ÉÊ¤Ç¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤òÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬ÂçËã»º¶È¤Ë»²Æþ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥º¡×¡£¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ïº£Ç¯È¯Çä¤·¤¿Æ±Ì¾¶Ê¤¬¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÁ´ÊÆ£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¦¥í¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢»æ´¬¤¥¿¥¤¥×¤ÎÂçËã¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÂÄêÈÇ¤È¤·¤Æ£´Æü¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥Í¥Ð¥À¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Î£´½£¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤¬£±·îÉÕ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£±£µ¤Î½£¤È¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÂçËã¡Ê¥Þ¥ê¥Õ¥¢¥Ê¡Ë¤ÎÓÏ¹¥ÍÑÅÓ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Î¦¾å½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñÁª¼ê¤¬¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÂçËã¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçËã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ê»ý¤ä¾ùÅÏ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»ÈÍÑºá¤òÀß¤±¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£