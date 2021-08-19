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SEC.gov | SEC Charges Netflix Insider Trading Ring
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-158
Netflix insider trading ring reaped $3 million in profit, SEC says
https://www.cnbc.com/2021/08/18/netflix-insider-trading-ring-reaped-3-million-in-profit-sec-says.html
Three Former Netflix Software Engineers Charged With Insider Trading By SEC - Deadline
https://deadline.com/2021/08/three-former-netflix-software-engineers-charged-insider-trading-sec-1234817441/
Ex-Netflix Employees Accused of $3.1 Million Insider Trading Scheme - Variety
https://variety.com/2021/digital/news/netflix-ex-employees-insider-trading-scheme-1235044101/
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