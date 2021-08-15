¿·UI¤¬ÉÔÉ¾¤ÎTwitter¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÉ½¼¨¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òºÆÄ´À°
¿ôÆüÁ°¡¢Twitter¤Ï¥¦¥§¥ÖÈÇ¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÎUI¤ò¡ÖChirp¡×¤È¾Î¤¹¤ë¿·¥Õ¥©¥ó¥È¤È¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡ÖÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤½¤Î¸úÇ½¤ò¼«Ëý¤²¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÃ¯¤â¤¬´¿·Þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤UI¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î¶ì¾ð¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÄ´À°¤·¤ÆÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UI¤Î¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢ÇòÇØ·Ê¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é¥Ü¥¿¥ó¤Î¿§¤ò¹õ´ðÄ´¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È²½¡¢»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤¿¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èæ³ÓÅªÌÜ¤ÎÉÒ´¶¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆµØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢½¾Íè¤Ê¤é¤Þ¤À¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Çò¿§¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤é¹õ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÍÁ³È¿ÂÐ¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ëº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯ºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥ÈChirp¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÊ¸»ú¤¬ÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖWindows¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ÎChirp¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤òÆÃÄê¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÏÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Twitter¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖChirp¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿ºÝ¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´·¤ì¤ì¤ÐºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç(´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç)¶ìÄË¤ÊSNS¤Ê¤ÉÃ¯¤âË¾¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Twitter¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¤É¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Twitter¤Ïº£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆTechCrunch¤Ë¡ÖºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ò¾ï¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï²þÁ±¤È¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÏTwitter¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¿Í¡¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹¥¤ß¤ä¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
We've identified issues with the Chirp font for Windows users and are actively working on a fix. Thanks for your patience and please let us know if you have additional feedback.- Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 14, 2021
Source¡§Twitter
via¡§Cnet