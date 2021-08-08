Á¤ÅºÍ×°ì»á¡¡¿û¼óÁê¡¦¸¶¹ÆÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Î¸¶°ø¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡¡ÖÄ¾Á°¤Ë¸«¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Á°ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ê72¡Ë¤¬8Æü¡¢ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê72¡Ë¤¬¡¢¹Åç¤Î¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎî¼°¡¦Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î°ìÉô¤òÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¿û¼óÁê¤Ï6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤Î¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎî¼°¡¦Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¡×¤Ê¤É´Î¿´¤ÊÉôÊ¬¤òÆÉ¤ßÈô¤Ð¤¹Âç¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¤Î¤ê¤¬Í½Äê³°¤Î¾ì½ê¤ËÉÕÃå¤·¸¶¹Æ¤¬¤á¤¯¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼áÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¸üÏ«Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤Ë¹Åç¡¦Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÓÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤ÆÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤ÎÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸¶¹Æ¤¬Ê£¿ôËç¤Î»æ¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¼ØÊ¢¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤Î¤ê¤Ç¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£Ä¾Á°¤Ë¸«¤Þ¤¹¤è¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£»öÁ°¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤ä¤ëÁ°¤Ë»ä¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤¦°ìÊ×Á´Éô¸«¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤«¤éÃý¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤Î¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¿û¼óÁê¤¬¡ÖÁêÅö¤ªÈè¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤¬¤Í¡¢ÁíÍý¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èë½ñ´±¤¬¤Î¤ê¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î³ÎÇ§¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡¢¼þ¤ê¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î´¶³Ð¤Ç¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë1²ó²¼ÆÉ¤ß¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¡£Á¤Åº»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÂæËÜ¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£