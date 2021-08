ショッピングモールなどに設置されているセルフサービス形式の飲食スペース「フードコート」で先月初め、思わず目を疑ってしまうような男女のカップルの姿が捉えられた。カップルは小さな赤ちゃんを床の上に直に寝かせており、この動画がTikTokに投稿されると非難が殺到した。『UNILAD』『The Mirror』などが伝えている。

先月5日、TikTokユーザー「Jaygunna」さんが投稿した男女のカップルと赤ちゃんの動画が物議を醸している。

動画のカップルはフードコートのテーブル席で食事をしており、生後6か月未満と思われる赤ちゃんは床に直に寝かされている。

硬く冷たいであろう床の上にはブランケットも何も敷かれておらず、赤ちゃんは片手におもちゃを持ち、手足をバタバタとさせてじっとしていない。ただ置かれている場所が場所だけに、赤ちゃんはまるで人形のようでもあり、「Jaygunna」さんも動画の中で「これって本当? それともフェイク?」と思わず口走っている。

この動画はTikTokユーザー「Chris Bouldin」さんや「Mamatiktok」さんがシェアして拡散すると、次のようなコメントがあがった。

「床をどれだけきれいに掃除しているかなんて関係ないわ。公共の場であるフードコートの床に赤ちゃんを直に置くなんて、絶対しないで。」

「食事をする場所でしょう。床に何が落ちているかなんてわからないわよね。衛生的に大問題よ。」

「このカップルは親の資格なしだね。」

「カップルは赤ちゃんのこと全く気にしていないわよね。あれでは連れ去られてしまう可能性だってあるわ。」

「踏まれてしまうこともあるしね。」

「何かを落とされてしまうこともある。それが割れたガラスだったら…と考えると怖いよ。」

「赤ちゃんはまだ髪の毛も生えていないよ。これでは頭が痛いだろうね。」

「あのおもちゃを口に入れることだってあるでしょう。どれだけ汚いか、考えただけで辟易する。」

「ベビーカーもないし、ずっと抱っこしていたのかしら?」

「母親はまだ若いわよね。常識がないのかしら。」

「犬じゃないんだから。」

「自分たちの子ではなかったりして?」

「誰もこのカップルに注意をしなかったのかしら?」

「このカップルを知ってる人がいたら、児童福祉サービスに通報すべきだよ。」

ちなみに昨年末にはバーで、椅子の背もたれに抱っこ紐ごと赤ちゃんをぶら下げる女性の姿が撮影され、投稿型ソーシャルサイト「Reddit」で大炎上していた。画像は『Jaygunna 2021年7月5日付TikTok「Lady lays her baby on the floor in the food court」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)