¥¨¥ÓÃæ¡¦¾®ÎÓ²ÎÊæ¤ÈÃæ»³è½»Ò¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷PCR¸¡ºº¡¡ÇÛ¿®2ÈÖÁÈ¤Ï±ä´ü
¡¡9¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡×¤Î¾®ÎÓ²ÎÊæ¡Ê21¡Ë¤ÈÃæ»³è½»Ò¡Ê20¡Ë¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È26Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´¶À÷¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬PCR¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2¿Í¤ÎÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ·ò½ê¤Î»Ø¼¨¤Î²¼¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ÓÃæ¤Î¤Ê¤«¤è¤·3¤«¤²¤Ä¡ª¡ª¡×¡Ê26Æü¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥ÓÃæ¤ÎÌû²÷¤Çhumhumhum¤ÊSHOWROOM¡×¡Ê27Æü¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤Ï±ä´ü¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼Ò°÷¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶À÷ËÉ»ß¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°ú¤Â³¤´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£