ÃÏÊý°Ü½»¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÅìµþÃ¦½Ð¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¡¡¡ÖÌ¤·Ð¸³¤Ç²¿¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃù¶â¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¤«¤é¤ÎÅ¾½Ð¼Ô¿ô¤¬Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê2014Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂç¤Î¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿2020Ç¯¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¡×¡Ë¡£Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¿ä¿Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¡£°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¡ØÅìµþ¤ò¼Î¤Æ¤ë ¥³¥í¥Ê°Ü½»¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê°Ü½»¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îß·ÅÄ¹¸¹¨»á¤¬¡¢¥³¥í¥Ê°Ü½»¼Ô¤ä°Ü½»»Ù±çÃÄÂÎ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ò¼èºà¤·¤¿¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤À¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤ÆÅçº¬¸©Í¸ÆîÄ®¤ÇÇÀ¶È¸¦½¤¤ò³«»Ï¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó·»Äï¡¢È¾ÇÀÈ¾X¤Ç»Í¹ñ¤Ç¤ß¤«¤óºÏÇÝ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀÐÀî¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î°Ü½»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¿·µ¬½¢ÇÀ
¡¡Åµ·¿Åª¤ÊÃæ»³´ÖÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëÍ¸ÆîÄ®¤Ï¡¢È¾ÇÀÈ¾X»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤â¡ÖX¡×ÉôÊ¬¤Î»Å»ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤À¡£Í¸ÆîÄ®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇÀ²È¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ËÆ±À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡ÇÀ¶È¼¡À¤Âå¿ÍºàÅê»ñ»ñ¶â¤Ë¤Ï½¢ÇÀÁ°¤Î¡Ö½àÈ÷·¿¡×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Åù¤¬Ç§¤á¤¿¸¦½¤µ¡´ØÅù¤Ç³µ¤Í1Ç¯°Ê¾å¤«¤Ä³µ¤ÍÇ¯´Ö1200»þ´Ö°Ê¾å¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬¸òÉÕÍ×·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóÇÀ²È¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¡¢ÈóÇÀ²È¤ÇÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è¤òÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿·µ¬½¢ÇÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
©iStock.com
¡¡¹Åç¸©°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î½Ð¿È¤ÎÀÐ°æÍ¯µ®¤µ¤ó¡Ê26ºÐ¡Ë¡¢Âçµ®¤µ¤ó¡Ê24ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤Ë·»Äï¤ÇÍ¸ÆîÄ®¤ËÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ°Ü½»¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤âÆ±¤¸¹©¶È¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤â¹Åç»ÔÆâ¤ÎÆ±¤¸¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯8·î¡¢·»¤ÎÍ¯µ®¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀ¶È¤·¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡£ÅÄ¼Ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÇÀ¶È¤À¤í¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤ËÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Äï¤ÎÂçµ®¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤ÎÍ¯µ®¤µ¤ó¤¬¡Ö¿ÍÀ¸°ì²ó¤¤ê¡£¹©¾ì¤ÏËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢À¸³¶¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Äï¤ÎÂçµ®¤µ¤ó¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²Ô¤°»Å»ö¤¬¤¤¤¤¡£Æ°¤¯¤Ê¤éÁá¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡9·î¤Ë¤Ï¹Åç»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿°Ü½»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤òÊç¤ë¼«¼£ÂÎ¤ò½ä¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¸ÆîÄ®¤ÎÄó°Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¤·Ð¸³¤Ç²¿¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢ÌîºÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤Ö¤É¤¦¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÄï¤ÎÂçµ®¤µ¤ó¡Ë
½¢ÇÀ5Ç¯ÌÜ¤Ë620Ëü±ß¤ÎÇÀ¶È½êÆÀ
¡¡Í¸ÆîÄ®¤¬ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤òÊç½¸¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÀ²È¤ÎÃ´¤¤¼êÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä®¤ÎÌ¾»ºÉÊºî¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤¬¡¢Åçº¬¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Ö¤É¤¦¡Ö¿À¹È¡×¤À¡£¥Ù¥Ë¥Ð¥é¡¼¥É¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ö¤É¤¦¤Ç¡¢ÅüÅÙ¤¬20ÅÙ°Ê¾å¤È¹â¤¯¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Í¸ÆîÄ®Ìò¾ìÇÀÎÓ¿¶¶½²Ý¡¦Åý³ç²ÝÄ¹Êäº´¤Î¶â»³¸ù¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇÀ¶È¤ÎÄ®¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾»º¤¬¤Ê¤¤¡£¿À¹È¤ÎÀ¸»º¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¿¢¤¨ÉÕ¤±¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç3Ç¯¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤òÄ©Àï¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í¸ÆîÄ®¤Ç½¢ÇÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡Ö¤ª¡¼¤Ê¤ó¥¢¥°¥µ¥ÝÂâ¡×¤Ï¡¢2014Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿À¹È¤ÎÀ¸»º¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤ª¡¼¤Ê¤ó¥¢¥°¥µ¥ÝÂâ¤Ö¤É¤¦½¢ÇÀ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó·»Äï¤ò´Þ¤à5Ì¾¤¬³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡¡¥¢¥°¥µ¥ÝÂâ¤Î¤Ö¤É¤¦½¢ÇÀ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï¥¢¥°¥µ¥ÝÂâ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê10¥¢¡¼¥ë¡Ë¤ÈÏªÃÏ¡Ê30¥¢¡¼¥ë¡Ë¤Ç¼ç¤ËÌîºÚ¤ÎºÏÇÝ¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢Åçº¬¸©Î©ÇÀÎÓÂç³Ø¹»¤ÎÊà¾ì¡ÊÇÀ»ºÊª¤ò°é¤Æ¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤Ö¤É¤¦¤ÎºÏÇÝ¸¦½¤¤ò³Ø¤Ö¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢ÇÀÎÓÂç³Ø¹»¤Î¡ÖÇÀ¶È²ÊÃ»´üÍÜÀ®¥³¡¼¥¹¡×¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ä¤Ö¤É¤¦ºÏÇÝ¤ò³Ø¤Ö¡£¤³¤Î¸¦½¤2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ö¤É¤¦¤òÄê¿¢¤·¡¢½¢ÇÀ1Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë4Ç¯ÌÜ¤«¤é¼ý³Ï¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢Äê¿¢¤·¤¿¤Ö¤É¤¦¤Î¼«¼ç´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿½¢ÇÀ·×²è¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÇ¯´ÖºÇÂç150Ëü±ß¤ÎÇÀ¶È¼¡À¤Âå¿ÍºàÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£Í¸ÆîÄ®¤Ç¤Ï½¢ÇÀ5Ç¯ÌÜ¤Î·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ40¥¢¡¼¥ë¤Ç¡¢Ìó620Ëü±ß¤ÎÇÀ¶È½êÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äï¤ÎÂçµ®¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½é´üÅê»ñ¤È¤·¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤òºî¤ë¤Î¤Ë¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢JA¤Î¤Ö¤É¤¦¥ê¡¼¥¹¥Ï¥¦¥¹»ö¶È¤ò³èÍÑ¤·¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÈóÇÀ²È¤Î¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤ÎÆÈÎ©¡¢¼«±Ä¤ÎÆ»¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÏºÇ¤âÍ¸ú¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®ºö¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢ÇÀÃÏ¤âÇÀµ¡¶ñ¤â»ý¤¿¤Ê¤¤ÈóÇÀ²È¤Î¿·µ¬½¢ÇÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åçº¬¸©¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤òÁ´¹ñ¤ÎÇÀ»³Â¼¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ¤ÎÇÀ¶È¼¡À¤Âå¿ÍºàÅê»ñ»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢È¾ÇÀÈ¾X¤Ç¤Î¼«Î©¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤³¤¦¤È¤¹¤ëÉ×ÉØ¤â¤¤¤ë¡£
À×·Ñ¤®¤¬¤ª¤é¤º»ö¶È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤«¤óÇÀ²È
¡¡ÆÁÅç¸©¾¡±ºÄ®¤Î¤ß¤«¤óÇÀ²È¡¢ÀÐÀîæÆ¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¡¢Èþ½ï¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡ËÉ×ºÊ¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤À¡£¤È¤â¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢É×ÉØ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£æÆ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¤Ç¤Îµ¯¶È¤Ï²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤â¹â¤¯¡¢¾ï¤ËÎ®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÌî¤ò¹¤²¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Îµ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°Ü½»Àè¤Ï´¨¤µ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²¹ÃÈ¤ÊÃÏ°è¤ò¸õÊä¤È¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Ü½»Àè¤Ç¤É¤¦¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£È¾Ç¯ÄøÅÙ¡¢Æ¯¤«¤º¤È¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤ÎÃß¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¯¶È¤Î¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤Ê»ñ¶â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2015Ç¯8·î¤Ë»Í¹ñ¤Î°Ü½»ÁêÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾¡±ºÄ®¤Î°Ü½»ÁêÃÌ°÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢À×·Ñ¤®¤¬¤ª¤é¤º¾ÍèÅª¤Ë»ö¶È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤«¤óÇÀ²È¤Î¸å·Ñ¼ÔÃµ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÇÀ¶È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤¤ëÈª¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÈÎÏ©¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊæÆ¤µ¤ó¡Ë
¡¡Íâ·î¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾¡±ºÄ®¤òË¬¤ì¡¢¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤¹ÇÀ²È¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö400¡Á500Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¸«¹þ¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤Á·ÐÈñ¤Ï200Ëü±ßÄøÅÙ¡£½»¤à¾ì½ê¤â½àÈ÷¤µ¤ì¡¢²ÈÄÂ¤ÏÇÀÃÏ¤ÎÄÂ¼ÚÎÁ¤ò´Þ¤á¡¢Ç¯´Ö¿ôËü±ß¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤È¡¢É×ºÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¼Ò¤Ë¼¿¦ÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¾¡±ºÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£
¼ê¼è¤ê400Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐìÔÂô¤Ç¤¤ë
¡¡Ìò¾ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢ÇÀ¶È¼¡À¤Âå¿ÍºàÅê»ñ»ñ¶â¡Ê·Ð±Ä³«»Ï·¿¡Ë¤Î¸òÉÕ¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÐÀîÉ×ÉØ¤ÏÈóÇÀ²È¤Ç¡¢ÇÀ²È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·Ð±Ä¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬ºîÌÜ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤È»ÔÄ®Â¼Ä¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯´Ö225Ëü±ß¤À¡£
¡ÖÈª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ú¤ê¤¿¸ÅÌ±²È¤Î²þ½¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ãù¶â¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà»ñ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áá¤¯¤ËÀ¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊæÆ¤µ¤ó¡Ë
¡¡É×ºÊ¤¬ºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ý³Ï»þ´ü¤ÎÃÙ¤¤¡¢ÈÕÀ¸¤ß¤«¤ó¡£¼ý³Ï»þ´ü¤Ï11¡Á12·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¼ý³ÏÊª¤ò½Ð²Ù¤·¡¢½é¤á¤Æ¸½¶â¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£Åö½é¤Ï½ÐÈñ¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÇÀ¶È¼¡À¤Âå¿ÍºàÅê»ñ»ñ¶â¤¬É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÇÀ¶È¼¡À¤Âå¿ÍºàÅê»ñ»ñ¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇÂç5Ç¯¡£2019Ç¯¤ÏÀÄ²ÌÈÎÇä¤À¤±¤Ç420Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤Ï·ÐÈñ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æó¿Í¤ÏÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð1³¬¤òÇÀ¶ÈÌ±½É¤Ë²þÁõ¤·¡¢¸ÅËÜ²°¤â»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤ªº×¤ê¤Î¤È¤¤Ë²°Âæ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«¤é½¤ÆÀ¤·¤¿¾²Ä¥¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¡ÖX¡×ÉôÊ¬¤ÇÌó100Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£æÆ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÌºîÌÌÀÑ¤òÁý¤ä¤·¤Æ½êÆÀ¤ò¾å¤²¡¢²È·×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÃÏÊý¤Ê¤é¼ê¼è¤ê¤Ç300Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÉ×ÉØ¤ÎÀ¸·×¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¡¢400Ëü±ß¤â²Ô¤²¤Ð¡¢ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±2020Ç¯¤ÏµÙ¶È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÇÀ¶ÈÌ±½É¤ÎºÆ³«¤Î¥á¥É¤¬¤¿¤Æ¤Ð¡¢XÉôÊ¬¤Î¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¾ì¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²·Çä¤ê»Ô¾ì¤Ø¤Î½Ð²Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¡¼¥à¤Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÇÀ²È¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ËÀ¸·×¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÇÀÃÏÉÕ¤¶õ¤²È¤¬¿Íµ¤¤âÇäÇã¤Ë¤ÏÀ©¸Â
¡¡É®¼Ô¤âÈ¾ÇÀÈ¾X¤òÌÜ»Ø¤¹°ì¿Í¤À¡£Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ÇÀÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤µ¤¨Âç¤¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÀ¶È¤òÉü¶½¤µ¤»¤ëµ¤¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¡£
¡¡ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¾å¤Ë½ÅÏ«Æ¯¡¢¤½¤ì¤â¡¢½é´üÈñÍÑ¤¬²¿É´Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¤«¤«¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ë½¢ÇÀ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¦¼ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢À¸·×¤Î¥á¥É¤¬¤¿¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â©»Ò¡¦Ì¼À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÇÀ²È¼«ÂÎ¤¬¸å¤ò·Ñ¤¬¤¹¤³¤È¤òí´í°¤·¡¢¸½¾õ¤ÎÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤È¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Î³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë·ó¶ÈÇÀ²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÄíºÚ±à¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Ü½»´õË¾¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ë¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤ÆºÏÇÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÇÀÃÏË¡Âè»°¾ò¡Ê*1¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢ÇÀÃÏÍøÍÑ¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬Â¿¤¤¡£
*1 ¡ÖÇÀÃÏËô¤ÏºÎÁðÊüËÒÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÍ¸¢¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢Ëô¤ÏÃÏ¾å¸¢¡¢±Ê¾®ºî¸¢¡¢¼Á¸¢¡¢»ÈÍÑÂß¼Ú¤Ë¤è¤ë¸¢Íø¡¢ÄÂ¼Ú¸¢¼ã¤·¤¯¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÈÍÑµÚ¤Ó¼ý±×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¸¢Íø¤òÀßÄê¤·¡¢¼ã¤·¤¯¤Ï°ÜÅ¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À¯Îá¤ÇÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§
¡¡·²ÇÏ¸©ÆîÀ¾Éô¤Î°ÂÃæ»Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤ËÇÀÃÏ¼èÆÀ¤Î´ð½à¤òÂçÉý¤Ë´ËÏÂ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¡ÖÇÀÃÏÉÕ¤¶õ¤²È¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î´ð½à¤À¤ÈÇäÇã¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ÎÇÀÃÏË¡²þÀµ¤ÇÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë²¼¸ÂÌÌÀÑ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸¶Â§50¥¢¡¼¥ë¡Ê5000Ö¡Ë°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÀÃÏ¤ÎÇäÇã¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÄíºÚ±à¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÂÃæ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÂÃæ»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï²¼¸ÂÌÌÀÑ¤ò30¥¢¡¼¥ë¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ÈÄíºÚ±à¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÀ¶È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¹²á¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç1¥¢¡¼¥ë¤«¤é¤Ç¤âÇäÇã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀÃÏÉÕ¤¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇäÇã¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç¤Ï°ÂÃæ»Ô¤ËÂ³¤¡¢ÉÙ²¬»Ô¤ä¶ÍÀ¸»Ô¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄíºÚ±à¥ì¥Ù¥ë¤Î¾®¤µ¤ÊÇÀ¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡ÛÀ¸³èÈñ¤ò²¼¤²¤ëÌÜÅª¤Î°Ü½»¤ÏÌµ°ÕÌ£¡©¡¡ÅìµþÃ¦½Ð¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡È¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡É
À¸³èÈñ¤ò²¼¤²¤ëÌÜÅª¤Î°Ü½»¤ÏÌµ°ÕÌ£¡©¡¡ÅìµþÃ¦½Ð¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡È¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡É ¤ØÂ³¤¯
¡Êß·ÅÄ ¹¸¹¨¡Ë