ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡È¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡É¸µºÊ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÊóÆ»¥¹¥ë¡¼¤ò¼áÌÀ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£µª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ñ»º²È¡¦Ìîºê¹¬½õ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£·£·ºÐ¡Ë¤ËÂ¿ÎÌ¤Î³ÐÀÃºÞ¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸µºÊ¤Î¿ÜÆ£Ááµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ÏÂ²Î»³¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìÌî¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¡££±Æü¤Ë£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¡Èþ½÷£´£°£°£°¿Í¤Ë£³£°²¯±ß¤ò¹×¤¤¤ÀÃË¡×¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆ±½ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÅìÌî¤¬Ìîºê¤µ¤óÂð¤ËÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°£±£°»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅìÌî¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅìÌî¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷Á°¤Î¤³¤ÎÆü¸áÁ°£¹»þ£³£¹Ê¬¤ËÅê¹Æ¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¤Î¼ýÏ¿¤¬¶âÍË¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¥´¥á¥ó¤Ê¤µ¤¤¡ªµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª»ä¤Ï¼Â¤Ï¥Ç¥ÓÉ×¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢Íè½µ¤Ç¡ª¡×¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£