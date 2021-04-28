ガンダムシリーズ4作品を23日間連続一挙無料放送「GUNDAM Week 祭り」がABEMAで開催に
ABEMA内「みんなのアニメ2チャンネル」にて、2021年のゴールデンウィーク特別企画『GUNDAM Week 祭り』が開催される。
本企画では、2021年5月21日（金）に『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が全国公開されることを記念し、ガンダムシリーズ4作品を23日間にわたって無料放送する。2021年5月1日（土）より『機動戦士ガンダム』を配信するほか、5月9日（日）に『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士Vガンダム』、5月18日（火）より『機動武闘伝Gガンダム』を放送。
またABEMAオリジナル企画として、「名言チャレンジ」を実施。本企画ではABEMAアニメ公式Twitter（https://twitter.com/Anime_ABEMA）にて、ガンダムシリーズが生んだ数々の名言を虫食いにして投稿する。ハッシュタグ「#ガンダム名言チャレンジ」をつけて投稿された“名言を超える名言”から、後日ABEMAアニメスタッフがチョイスした「ABEMA的名言」が発表される。
機動戦士ガンダム
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2021年5月1日（土） 深夜2時40分〜
2021年5月2日（日）〜5月8日（土） 毎日深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EhFawz3usS3gwh
※「ABEMAビデオ」でも配信中
放送日時：2021年5月1日（土） 深夜2時40分〜
2021年5月2日（日）〜5月8日（土） 毎日深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EhFawz3usS3gwh
※「ABEMAビデオ」でも配信中
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/13-53
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2021年5月9日（日）午前11時〜/夜9時〜/深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EUPCcGrqt98xrs
※「ABEMAビデオ」でも配信中
放送日時：2021年5月9日（日）午前11時〜/夜9時〜/深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EUPCcGrqt98xrs
※「ABEMAビデオ」でも配信中
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/13-73
機動戦士Vガンダム
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2021年5月9日（日）深夜3時〜
2021年5月10日（火）〜17日（月） 毎日深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EUPCaA6WNzUTMh
※「ABEMAビデオ」でも配信中
放送日時：2021年5月9日（日）深夜3時〜
2021年5月10日（火）〜17日（月） 毎日深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EUPCaA6WNzUTMh
※「ABEMAビデオ」でも配信中
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/13-119
機動武闘伝Gガンダム
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2021年5月18日（火）〜23日（日）毎日深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EhFavmYvpr2D5H
※「ABEMAビデオ」でも配信中(C)創通・サンライズ
放送日時：2021年5月18日（火）〜23日（日）毎日深夜1時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EhFavmYvpr2D5H
※「ABEMAビデオ」でも配信中
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/13-120