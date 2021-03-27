¡ÖÆüËÜ¤Î·É°Õ¤Ë´¶Æ°¡×¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤Î¡È1Ê¬´Ö¤ÎÌÛÅø¡É¤¬È¿¶Á¡ÖºÇ¤â¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×
ÆüËÜ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë0-1¤ÎÀËÇÔ¤â¡Ä »î¹çÁ°¤ÎÌÛÅø¤ËÈ¿¶Á³ÈÂç
¡¡U-24ÆüËÜÂåÉ½¤Ï26Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇU-24¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-1¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê»á¤é¤ØÊû¤²¤ëÌÛÅø¤¬Î¾¥Á¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¼¨¤·¤¿·É°Õ¤Ë´¶Æ°¡×¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î1Ê¬´ÖÌÛÅø¡×¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AÂåÉ½¤Î´Ú¹ñÀï¡Ê3-0¡Ë¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ë°Ê³°¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·½¸¡£MFÅÄÃæÊË¡ÊÀîºê¡Ë¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤È»°ãø¤¬¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¶¯¹ë¹ñ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
»î¹çÁ°¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê»á¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥µ¥Ù¡¼¥é»á¤¬ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Æþ¾ì¤ä¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ÎºÝ¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê»á¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö10¡×¤òÃåÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬ÌÛÅø¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Öinfobae¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¼¨¤·¤¿¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤È¥µ¥Ù¡¼¥é¤Î·É°Õ¤Ë´¶Æ°¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖºÇ¤â¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢·èÀï¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÌÛÅø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»æ¡ÖOle¡×¤â¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î1Ê¬´Ö¤ÎÌÛÅø¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¼¨¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë¡¢Å¨¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë