緑、ピンク、黄色、オレンジなど全身パステルカラーのハトを見たことがあるだろうか。その鮮やかさから「染められたのでは?」と疑う人もいるだろうが、実は自然界に存在する生き物だ。「飛ぶネズミ」とも言われるほど害鳥扱いされるハトだが、あまりにカラフルな姿には多くの人が驚いているようだ。『The Rakyat Post』などが伝えた。

米ロサンゼルス出身で作家のシェルビー・ローマンさん(Shelby Lorman)が今月9日、自身のTwitterに「これほど美しいハトを見たことがある?」と記して1枚の写真を投稿した。

そこには1羽のハトが写っているが、その体毛が変わっていた。頭部は通常のハトに近い青みがかった灰色だが、首は紫、胸には鮮やかなオレンジ、お腹は黄色、翼の部分は緑、そして足はショッキングピンクと何色も持っていたのだ。

どの色もパステルカラーのようにキレイな発色で、人工的に染められたかのようだ。しかしこのハトは正真正銘、自然界に存在するという。

実はこのハトの写真、チョン・リップ・マンさん(Chong Lip Mun)がシンガポールのビシャンにて撮影したもので、2012年に写真共有サイト「Flickr」に投稿されていたものだった。

東南アジア原産のこのハトは、日本では“コアオバト(小青鳩)”と呼ばれている種で、臆病な性格でマングローブや森の中で群れを成して生活する。今回のように鮮やかな色を持つのはオスのコアオバトで、メスはそれよりも地味な色をしているという。

この鮮やかな色のハトを見た一部のユーザーも人工的なものと勘違いし、「なんてことをするんだ。今すぐこの画像は削除すべき」「フェイク画像でしょ」「またフォトショップか」という声が寄せられたほどだ。

ほとんどの人は純粋にこのハトの容姿に驚いており、「キレイな色だ。ポケモンみたいだね」「こんなハトがこの世に存在するのか」「オウムみたいに美しい色だ」などのコメントが集まった。

ちなみにこの写真は2013年、サイエンスネタを扱うウェブサイト『IFLScience』のFacebookでも紹介しており、6万7千件以上の「いいね!」を集めていた。画像は『shelby lorman 2021年3月9日付Twitter「have u ever seen such a beautiful pigeon ?」「so....handsome...」「i'm mesmerized... pink-necked green pigeon」』『IFLScience 2013年1月20日付Facebook「If all pigeons looked like this, I might not consider them flying rats!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)