イギリスで昨年8月、レーザーポインターを飛行中のヘリコプターに向けて照射した男が逮捕された。操縦者は一時的に視界を奪われてしまったが、近くにヘリコプターを着地させることができ、ケガは無かった。のちに裁判に呼び出された男は泥酔状態で現れ、独房で3時間も眠ってしまったため、判決は翌月に持ち越されたという。男の一連の行動に、裁判官が「大バカ者」と呆れかえったことを『Bradford Telegraph & Argus』などが伝えている。

英ウェストヨークシャーのキースリーに暮らすベンジャミン・フォート(Benjamin Fort、39)は昨年8月17日、自宅からペン型のレーザーポインターを飛行中のヘリコプターに照射した疑いで逮捕された。

当時ヘリコプターには警察官2名が搭乗し、行方不明になった女性を捜索するためにマンチェスターからキースリーに向かっていた。そして午前3時45分頃に突然、コックピットにレーザーポインターが照射されたという。操縦していた警察官は、眩しい光によって一時的に視界を奪われてしまったが、どうにかヘリコプターを着地させることに成功した。

黒板やスライドショーなどで指し棒の代わりに使われるレーザーポインターは、その光を直接目にすると網膜が傷つき、視力の低下や最悪の場合には失明の恐れもある。過去にはレーザーポインターで8歳男児の網膜に小さな穴が空いたという事件も発生しており、大変危険な物だ。

2月26日、ブラッドフォード刑事裁判所での法廷にてベンジャミンは当初「ウサギを探していた」と述べたが、その後「UFOかと思った」と供述を変え、最終的には「ヘリコプターの操縦士に向けて照射した」と意図的に行った事実を認めて陳謝したという。

検事のポール・キャンフィールドさん(Paul Canfield)は「ベンジャミンは使用していたレーザーポインターが安物で出力も弱く、ヘリコプターの操縦席まで光は届かないと思っていたようです」と明かしている。

さらに本来ならば1月に行われた裁判で判決が下る予定だったが、ベンジャミンは泥酔状態で法廷に現れ、警備員が3人がかりで独房に運んだという。かなり飲んでいたようで3時間も独房の中で眠っていたと言い、この日に判決を下すことができなかったそうだ。

ベンジャミンの一連の行動について、裁判官のジョナサン・ローズさん(Jonathan Rose)は次のように語った。

「ベンジャミンは最初の供述で嘘をついたことになり、その後の供述も彼の行動の正当化する理由にはなりません。」

「あなたのような大バカ者が、ヘリコプターの操縦者の目に向けてレーザーポインターを照射したことにより、墜落していた可能性もあります。搭乗者だけでなく、地上の人々の命や平和な生活を危険にさらしたことになるのです。」

厳しい言葉で見解を述べたジョナサン裁判官はその後、ベンジャミンに懲役6か月を言い渡した。画像は『Bradford Telegraph & Argus 2021年2月27日付「Man jailed for shining laser on police helicopter he thought was UFO」』『BBC News 2021年2月27日付「Man jailed after shining laser at police helicopter」(THINKSTOCK)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)