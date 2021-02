セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場中!

今回は、2021年2月よりゲームセンターなどのプライズに登場するディズニーキャラクターグッズの中から「くまのプーさん プレミアムスクエアリュック」を紹介します☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.