Í¾ºá¤¢¤ê¡© ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Þ¥Û¥È¤Î¸µÆ±µï½÷À¤¬°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡ÖÅÀ¤ÈÅÀ¤ÏÁ´¤ÆÀþ¤Ç·Ò¤¬¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Þ¥Û¥È¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¡Ö£Õ£Õ£Õ£Í¡×¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿°ì·ï¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÇÈÌæ¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Ï£²£±Æü¤Ë¸µÝ°ºä£´£¶¡¦º£ÀôÍ¤Í£¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£Àô¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Ç£¶·î¤Ë¤â½Ð»ºÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢±ê¾å·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥³¥ì¥³¥ì»á¤¬¼«¿È¤ÎÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤´¤í¤«¤é¡¢Ì¤À®Ç¯½÷À£Á¤µ¤ó¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢£Õ£Õ£Õ£Í¤¬¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤òàÄ°¼èá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ì¥³¥ì»á¤ÎÆ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ÏÁûÆ°¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼°úÂà¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£Àô¤È¡ÖÎ¥º§¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò£Á¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ë½÷À¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Îµþ²Â»á¤¬°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤¬£Á¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿£²£²ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ÎËÜÀ¤Ã¤Æ¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë²½¤±¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¡¿Í¤Ë·ù¤Ê»ö¤·¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¡¡ËÜÀ¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡¡Â¾¿ÍÍÍ¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤º¡¢²¿Ç¯¤â¡¡Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦à¼ºÎéá¤ÊÊý¤Ã¤Æ¡¡ËÜÅö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¡¡¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡¡ÅÀ¤ÈÅÀ¤ÏÁ´¤ÆÀþ¤Ç·Ò¤¬¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Á¡×
¡¡Ì¾Á°¤³¤½½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Î¤³¤È¤È´ª·«¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤Ï¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ÈÁÔÀä¤ÊÊÌ¤ìÊý¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¥³¥ì¥³¥ì»á¤âÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëË½Ïª¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁû¤®¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£