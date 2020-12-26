Ä¹À¥ÃÒÌé¤¬¸ì¤Ã¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÁÇ´é¡Ö¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈµÞ¤ËDJ¤ò»Ï¤á¤ë¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬12·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØTOKIO¥«¥±¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡TOKIO¤È¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr»þÂå¤«¤é¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼¡£¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡Ö¡ÊTOKIO¤ÎÌÌ¡¹¤È¡Ë¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¾ëÅçÌÐ¤¬¡Ö»¨»ï¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤ËSMAP¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡ÊV6¡ËºäËÜ¡Ê¾»¹Ô¡Ë¤È¡Ê¹ñÊ¬¡ËÂÀ°ì¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¡¢ºÇ½é¤Ë»¨»ï¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤Þ¤ÀSMAP¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÅö»þ¡¢³Ø¹»¤ÎÉô³è¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô³è¤ÇÂ¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¹ñÊ¬¤¬ÂåÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹ñÊ¬¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤Î¿¼¤¤Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÌÚÂ¼¤¬¡Ë¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞ¤ËDJ¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÁª¶Ê¤¬µÞ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ìÀäÂÐÀèÇÚ¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÄ¹À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Ã±¼Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¨¤ÐÄ¹À¥¤Î¤Û¤¦¤¬ÀèÇÚ¡£¿¿¤ÃÀè¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥¤¥¯¤ò²ð¤·¤¿¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¹ç½É½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚÂ¼¤ÈTOKIO¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢SNS¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ñÊ¬¤¯¤ó¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡©¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤¤¤Ã¤ÆÃæµï¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡£ SMAP¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢ Ã¯¤«¡¢Ãæµï¤¯¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡Õ
¡ÔTOKIO¡ß¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É ÂÀ°ì¤¯¤ó¤ÈºäËÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬SMAP¤È¤·¤Æ»¨»ïºÜ¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Î¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤Ê¡Õ
¡ÔÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÅÏ¤·¤¿¥«¥»¥Ã¥È¤¬º£¤Î²»³Ú¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÂÀ°ì¤¯¤ó¡£ ¼ñÌ£¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹À¥¡£ ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤È¤«ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤ë¤è¤Í¡Õ
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØYouÌµÃã¶ìÃã¤À¤è¡Ù¡ØYouºÇ°¤À¤è¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¶âÈ±¤Î¥á¥Ã¥·¥åÆþ¤ì¤ÆÀèÇÚ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈºÇ°¤À¤èYou¡É ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¹õ¤¤¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÀ÷¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¼ã¤Æü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¡
¡¡1·î3Æü¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù½Ð±é¤ÎÌÚÂ¼¡£ÃÎ¸Ê¤ÎÍ§¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£