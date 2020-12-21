リンクで見せた「完璧な笑顔」

12月18日、ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ（18）がInstagramを更新した。

ソフィア・サモドゥロワ（彼女の公式アカウント：@sofia_samodurova より）

公開されたのは、新しい衣装を身に着けた彼女の写真。シルバーのラインストーンがあしらわれた黒いドレスだ。同時に投稿された本人のコメントによると次回のフリープログラムで着る予定のもので、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「早く着て滑っている姿が見たい！」といったメッセージが寄せられた。

5歳からスケートを始めたサモドゥロワだが、同い年に平昌オリンピック金メダリストのアリーナ・ザギトワがいたこともあって、注目度はそこまで高くなかった。

そんな彼女にスポットライトが当たったのが、2019年の欧州選手権。ライバルのザギトワにショート、フリーともに大差をつけて優勝し、一躍脚光を浴びた。それ以来、世界でもトップクラスにレベルが高いロシアスケート界で、同世代の競合選手たちと競い合っている。

11月20日に開催されたロシア杯は7位という残念な結果に終わったものの、今シーズンはまだ始まったばかりだ。来年こそ美しい演技で、ファンを魅了してほしい。

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

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ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

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ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

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ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

ロシアのフィギュアスケート選手ソフィア・サモドゥロワ［Photo by gettyimages］

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