アメリカのある沖合で漁をしていた地元の漁師たちが、滅多に見かけない巨大深海魚を釣り上げた。毎日漁に出ている人でも「生涯で一度遭遇できるかできないか」と言われるほどの貴重な魚に、釣り上げた本人たちは「夢みたいだ」と大喜びしている。『WGHP FOX8』『WAVY.com』などが伝えた。米バージニア州ハンプトン・ローズのバージニア・ビーチで今月5日、漁をしていたジョン・ウェザリントンさん(Jon Wetherington)、マイケル・マック・タガートさん(Michael MacTaggart)、ニック・ケンプさん(Nick Kemp)の3人が、“オパ(opah)”と呼ばれる巨大な深海魚を釣り上げた。3人はバージニア・ビーチから80マイル(約128キロ)離れたノーフォーク・キャニオン近くでメカジキを狙って漁をしていたが、この日はアタリが悪く切り上げようとしていたところ、釣り糸が引いているのを感じたという。急いで巻き上げると徐々に魚の姿が見え、そこには赤く巨大な魚がいた。ジョンさんは当時のことを「2人が『オパだ!』と叫び出したので、正直『何を言っているんだこいつら?』と思ってしまいました。でも船に引き上げると、2人の予想が当たったことが分かったんです」と振り返っており、にわかには信じられなかったようだ。アメリカ海洋大気庁「NOAA」は「オパはムーンフィッシュとも呼ばれます。あまり研究が行われていないため推測になりますが、一般的には米西海岸やハワイなどの太平洋諸島付近の熱帯の深海に生息していると言われています」と説明しており、毎日漁に出ている人でも遭遇する確率は低い貴重な魚だという。そんなオパに出会えたジョンさんは「周囲の船に無線でオパを釣り上げたことを連絡したけど、誰も信じていなかったと思うよ」と明かし、マイケルさんも「あの時は本当に現実離れした瞬間だと思ったね」、そしてニックさんは「みんなで交代して記念写真を撮ったよ」と興奮気味に話した。3人は釣り上げたオパを近くの港湾「Rudee’s Inlet Marina」に運んで重さを計測すると、143ポンド(約64.8キロ)もあることが判明した。オパの平均は100ポンド(約45.3キロ)ほどとされており、相当大きな個体が釣れたことが分かる。ジョンさんは「こんなことを経験できるのは人生で一度きりだよ。まだ夢みたいだ。誰に起こってもおかしくない出来事だけど、俺たちに起こったんだ」とコメントしている。世界記録の180ポンド(約81.6キロ)には及ばなかったが、3人はバージニア州では新記録の可能性が高いと考えており、現在調査結果を待っているという。画像は『Michael MacTaggart 2020年11月11日付Instagram「Pending 143lb Opah Virginia State record I hand cranked offshore of VA at Norfolk Canyon on the “Relentless”.」』『WGHP FOX8 2020年11月11日付「Fishermen reel in 143-pound opah fish off Virginia coast」(Courtesy photo)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)