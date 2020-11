ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÂ³¡¹½Ð¸½¡©Âè1ÃÆ¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×

©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.株式会社グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」は、新スイーツシリーズ「 ポケモン 東京ばな奈」を始動。2020年11月21日(土)から第1弾商品「 ピカチュウ 東京ばな奈」を、日本各地のセブン−イレブンにて順次 数量限定で先行発売する。また、2020年12月10日(木)JR東京駅のHANAGATAYA東京南通路内に、常時販売スポット「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」がオープンする。■ポケモンたちが東京ばな奈になった!?「ポケモン東京ばな奈」が誕生!東京みやげNo.1※1の「東京ばな奈」から、ポケモンたちが東京ばな奈になった!?可愛い新シリーズ「ポケモン東京ばな奈」が誕生する。コンセプトは、"ふわかわポケモンがいつでもいっしょ。ワクワクおやつタイム"。どうぞ、あなたの街にやってくる「ポケモン東京ばな奈」を見つけてあげて!※1 過去1年間にもらった「日本のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日)〉©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.■第1弾は、かわいさマックスの「ピカチュウ東京ばな奈」が出現? ピカチュウとおやつタイムチュウ!「ポケモン東京ばな奈」の第1弾は、ピカチュウ!愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ(※2)」をイメージした“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷりはいっている。おいしい裏ワザにも注目。「れいとう」してもでんげきのうまさだから、ぜひ試してみて!※2 ポケモンの世界に登場する きのみ のひとつ。©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.■ピカチュウ模様も6パターン。ラッキーな“ピカチュウしっぽ”も?スポンジケーキのピカチュウ模様はぜんぶで6種類。“ごきげんピカチュウ” “おすましピカチュウ” “おやすみピカチュウ” “ウィンクピカチュウ” “ハローピカチュウ” “ピカチュウしっぽ”。どれも可愛くて、目があっただけでハッピーな気持ちになっちゃいそう!注目は、ハートのしっぽ模様が目印の“ピカチュウしっぽ”。しっぽの先がハート形になっているメスのピカチュウの後ろ姿は、ときどきしか出現しません。出会えたらいいことあるかも!「ピカチュウ東京ばな奈」は、モンスターボールをイメージしたデザインの袋にひとつひとつはいっています。どのピカチュウ模様が出てくるかお楽しみに。©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.■スペシャルなデザインの“ふっかふかピカチュウ”に会いにきて!パッケージデザインも楽しさいっぱい。スペャシャルなデザインの“ふっかふかピカチュウ”が登場する。“東京ばな奈のふかふかスポンジ”をイメージして ふかふかタッチで描きあげた、「ポケモン東京ばな奈」で出会えるピカチュウ。かわいさピカイチ!思わずほっぺをすりすりしたくなる愛らしさだ。ぜんぶで6パターン登場!どの表情もかわいくて、全種類集めたくなっちゃうかも。©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.【名 称】ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風【価 格】2個入291円(本体価格270円)©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.■東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」■ITライフハック■ITライフハック Twitter■ITライフハック Facebook カルチャーに関連した記事 を読む・『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が大ヒット!同列で比較することに違和感が「ある」29.5%・15万食限定、合い盛りシリーズ!かつや「どっさりベーコンとチキンカツ」が新登場・特別価格798円、和食さと テイクアウト!「かに」も「いくら」も「ステーキ」も特価で提供・「鬼滅の刃」コラボレーション第2弾!GU、全商品ラインナップを公開・焼肉食べ飲み放題コース半額セール!モンテローザ「焼肉X牛」にて国産食材応援セール