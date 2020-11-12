ÂçÌîÍº¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ú¶â¡ª¡Ö£³Ç¯£¹²¯±ßÄ¶¤ÇÃæÆü»ÄÎ±¡×¤ÎÎ¢¤ËµåÃÄ¤ÎàÃËµ¤á
¡¡º£µ¨£··î¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃæÆü¤ÎÅ´ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¹Åç¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏµåÃÄ¤ÎÀ¿°Õ¤ÈàÃËµ¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡¡ÂçÌîÍº¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Ç£Á¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤³¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬º£Ç¯¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¡¢ºå¿À¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤È¤ÏÌó£±¤«·îÁ°¤«¤é²¼¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¡££³Ç¯·ÀÌó¡¢Áí³Û£¹²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Î¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤¤¤¤Äó¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£·è¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐµåÃÄ¤â½õ¤«¤ë¤·¡¢¼¡¤Î¡Ê¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Î¡ËÆ°¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥É¥é¥´¥ó¥º°¦¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£ÁÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÁèÃ¥Àï¤ÏÉ¬»ê¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â³ÛÇ¯Êð¤â¸«¹þ¤á¤¿¤Ï¤º¤Îº¸ÏÓ¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Îº£¤´¤í¡¢Ã±Ç¯·ÀÌó¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¥¦¥Á¤ÎµåÃÄ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤µ¤ó¤âÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢Ê¹¤¯¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇº¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±»î¹ç£±»î¹ç¡¢Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢Åê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬»î¹ç¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤À¤ó¤À¤óÇö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µåÃÄ¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÂçÌîÍº¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤ÎºÇÂç¸Â¤ÎÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¤Ã¤Ñ¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Þ¤Çµð¿Í¤äºå¿À¤È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤º¡¢ÀµÄ¾¡¢ÂçÌî¤Î£Æ£ÁÎ®½Ð¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢²¿¤È¤«ÂçÌî¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËµåÃÄ¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢ÂçÌî¤Ë¹¥¾ò·ï¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÁá¡¹¤È»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤É¤ÎµåÃÄ¤â¶½¹ÔÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ÎµåÃÄ¤ÎàÃËµ¤á¤ò¸«¤¿ÂçÌîÍº¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÁá´ü·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Îº¸ÏÓ¤Î¸ÀÆ°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿µÈ¸«°ìµ¯Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿ÀËÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇµÈ¸«¤µ¤ó¤Îº²¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ»ÄÎ±¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Ë±£¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡¢ËÜ¿´¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀå¤ò¥Ú¥í¥ê¤È½Ð¤¹¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç£²·å¾¡Íø¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£±¾¡¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¡££¹·î¤«¤é£±£°·î¤Ë¤Ï£´£µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£²¤È£±£´£¸Ã¥»°¿¶¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¡££¶´°Éõ¤ò´Þ¤à£±£°´°Åê¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂôÂ¼¾Þ³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ò·ïÌÌ¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸µÁ¤ò°ìÈÖ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤À²¸ÊÖ¤·¤òÁ´Á³¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£±»î¹ç¤â£±µå¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£±°Ì»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÊÖ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Î²¸ÊÖ¤·¤ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤¤Âµ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È²¸µÁ¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ÆÍèµ¨°Ê¹ß¤âÍê¤ì¤ëÎµ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡£