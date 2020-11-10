°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡Ö»ÔÌ±Á´°÷¤Ë£µËü±ß¡×ÈÝ·èÇ»¸ü¡¡¿·»ÔÄ¹¤Î¡Ö¸øÌóÇË¤ê¡×²ò·èºö¤Ï¡©
¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô¤Î¿·»ÔÄ¹¤ÎÁªµó¸øÌó¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ºê»ÔµÄ²ñÎ×»þ²ñ¤¬£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Àè·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¡ÖÁ´»ÔÌ±£³£¸Ëü¿Í¤Ø£µËü±ß»Ùµë¡×¤ÎÁªµó¸øÌó¤ò·Ç¤²¤ÆÅöÁª¤·¤¿Ãæº¬¹¯¹À»ÔÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÎÀ¯ºö¤ò´Þ¤àÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæº¬»ÔÄ¹¤ÏÁªµó¸øÌó¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¡¢ºâ¸»Ìó£±£¹£µ²¯±ß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÅÓ¤¬¼«Í³¤ÊºâÀ¯Ä´À°´ð¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¡¢¸ø¶¦»ÜÀßÀ°È÷¤Ê¤É¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿£µ¤Ä¤Î´ð¶â¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¡£¡Ö»ÔÌ±¤Î½êÆÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤ª¶â¤ò²ó¤·¹¥½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤êÀ¸³è¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Âè£³ÇÈ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»ÔµÄ²ñÂ¦¤«¤é¤Ï¡ÖºÒ³²ÂÐºö¤ä³Ø¹»¡¢ÊÝ°é±à¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ç»¸ü¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæº¬»ÔÄ¹¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý¤òÁ´»ÔÌ±¤«¤é»ÔÌ±ÀÇÈó²ÝÀÇ¼ÔÌó£±£¸Ëü¿Í¤Ë¹Ê¤ëÀ¯ºöÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÌ±¤«¤é¡Ö£µËü±ß»Ùµë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤Ëº¾µ½¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸°ìÎ§µëÉÕ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²Æ¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤¬Á´¶èÌ±¤Ë£±¿Í£³Ëü±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Ë£µËü±ß¤ò»Ùµë¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤¬²¬ºê»Ô¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÉÊÀî¤Î¾ì¹ç¤Ï¶èµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¡¢ºâÀ¯Ä´À°´ð¶â¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤Çºâ¸»¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ºê»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï»ÔÄ¹Áª¤Ç¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤¿¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê»ÔµÄ²ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¹½¿Þ¡×¤ÈÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡²ÃÆ£¾¡¿®´±Ë¼Ä¹´±¤â£¹Æü¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÌä¤ï¤ì¡Ö»ä¤É¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅöÁ³¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÀ¯¤Ç¤ÎÁªµó¸øÌó¤Ï¹ñÌ±¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ëºÝ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÁêÅö¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖË¡Î§Åª¤Ë¤Ï¥ê¥³¡¼¥ë¡Ê²ò¿¦ÀÁµá¡Ë¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»ÔÄ¹Â¦¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¸øÌó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÁ°½ÐÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£